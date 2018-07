Malulunod sa kita!

Hindi pa man tayo nakakahinga sa pagtaas ng mga bilihin at serbisyo na dulot ng Train Law at oil price increases, aba’y may nakaamba na namang panakal sa bulsa natin mga tsong — ang malakihang water rate hike.

Tuwing ika-limang taon kasi, may karapatan ang mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water na magtakda ng taas-singil sa tubig base sa tinatawag na ‘rebasing.’ Ang kanilang taas-singil dapat ay ibabase sa kanilang gastos sa o­perasyon, performance, pagbawi sa ginastos sa mga proyekto, mga proyektong gagawin at pati na kung may puhunan na dapat nilang bawiin.

Ang masaklap nito, ang naturang kasunduan sa rebasing eh tatagal pa hanggang 2037 batay sa kanilang mga kontrata.

Ang maganda naman dito, kailangang aprubahan muna ng Metropolitan Waterworks and Sewe­rage System-Regulatory Office (MWSS-RO) ang anumang hirit na taas-singil bago nila maipatupad. Pero ang hindi maganda, papaano kung maging sunod-sunuran ang MWSS-RO sa gusto ng dalawang kompanya?

Mabuti sana kung ang mga nakaupo nga­yon sa MWSS ay sila ring nakaupo noong 2013. Bakit ka ninyo, nang panahon na iyon na nagpatupad ng rate rebasing, aba’y hindi water rate hike ang nangyari kung hindi water rate down ang ini­rekomenda ng MWSS.

Nang panahon iyon ng administrasyon ni Noynoy Aquino, sinabi ng noo’y ac­ting chief regulator ng MWSS na si Emmanuel Caparas, hindi umano mapatunayan ng mga kompanya ang mga gastos nila sa operasyon at iba na gusto nilang mabawi sa pamamagitan ng rate increase. Aba’y mantakin niyo, mula nang maisapri­bado ang serbisyo ng tubig noong 1997, noon lang 2013 nagkaroon ng rekomendasyon na bawasan ang singil sa tubig.

Iyon nga lang, umabot sa arbitration court ang usapin at hindi pa natin alam ang pinal na desisyon.

At ito nga, ngayong taon, napag-alaman na humihirit ang Manila Water ng P8.30 per cubic meter na taas-si­ngil, habang P12 naman ang hirit ng Maynilad. Gaya ng nasabi natin, mga planong proyekto ang idinadahilan nila sa kanilang hinihi­nging rate increase. Ang ma­tindi, nais pa rin nila na ipasa at singilin sa kanilang mga konsumer ang binabayaran nilang corporate income tax.

Mantakin niyo ‘yon, kumikita na sila, gusto pa nila na ang mga konsumer ang magbabayad ng kanilang buwis. Buti sana kung nalulugi sila eh hindi naman. Batay sa mga lumabas na ulat, ang Manila Water noong 2017, nagtampisaw sa kanilang P6.5 bilyong net income, habang P7.4 bilyon na net income naman ang nilagok ng Maynilad. Aba’y kulang pa ba ‘yon?

Kung pagbibigyan ng MWSS ang gusto ng dalawang kompanya, ang mga lugar na sakop ng Maynilad na kumukonsumo ng 31 cubic meters, tataas ng P341 kada buwan ang babayaran. Samantalang P257 naman bawat buwan ang papasanin ng mga kostumer ng Manila Water.

Baka hindi niyo rin alam, tataas ng bahagya ang singil sa tubig simula sa Hulyo dahil naman sa foreign currency differentials adjustment o FCDA bunga ng paghina ng piso kontra dolyar. Tanong din ng ating kurimaw na hindi naliligo, para saan kaya ang binabayaran na­ting ‘environmental charge’ sa tubig at ba’t may VAT pa?

Kung pagbibigyan, o babawasan o ibabasura ng MWSS ang hirit na rate hike ng Maynilad at Manila Water, abangan natin mga tsong ang susunod na kabanata. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”