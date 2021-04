Malonzo, Rike pumirma na

NABIGYAN na ng rookie contract ng NorthPort Batang Pier sina PBA rookie Jamie Malonzo at Troy Rike, Lunes.

Kasama si team manager Bonnie Tan, nakatanggap si 6-foot-6 swingman Malonzo ng max contract habang si 6-foot-8 big man Rike ay nabigyan ng two-year deal mula sa Batang Pier.

Bumida nitong nagdaang PBA Rookie Draft ang dalawang manlalaro, Malonzo na second overall at Rike na eleventh overall pick, noong Marso.

Kasama ang DLSU Green Archers bilang one-and-done player, may average si 24-year-old Malonzo ng 15.8 points, 9.9 rebounds, 1.6 assists and 1.0 steals at pinangaralan pa bilang Mythical Five ng UAAP Season 82.

Samantala, matapos namang maglaro bilang one-and-done cager ng NU Bulldogs noong UAAP Season 81, drumibol si Rike para sa Chooks-to-Go Pilipinas 3×3 at maging fourth-best 3×3 player sa bansa.

Makikita naman sa ibinahaging larawan ng NorthPort ang imahe nina Malonzo at Rike tangan ang kanilang Batang Pier jerseys. (JAToralba)