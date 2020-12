Mall lamyerda ng mga bata ipaalam kay Mayor

Bawal pa ring makapasok sa mga mall ang mga menor de edad hangga’t wala pang pinatutupad na ordinansa hinggil dito ang mga local government unit.

Paglilinaw ito ni Interior Secretary Eduardo Año matapos igiit ni National Capital Region Police Office (NCRPO) Brig. Gen. Vicente Danao na banned pa rin ang mga bata sa mall.

Matatandaang unang sinabi ni Año na pwede nang makapasok sa mga mall ang mga menor de edad basta’t sasamahan sila ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga.

“Yes, that’s right. Kailangan lumabas muna ang resolution nila [LGU],” tugon ng kalihim.

“We are still awaiting for the common resolution of NCR (National Capital Region) Mayors on what age bracket of minors who would be allowed to go the malls accompanied by parents/guardians. They promise to pass it this week,” aniya pa.

“Puwede na ang gradual expansion ng mga age group para makalabas ang mga minors basta accompanied ng mga magulang ay papayagang makalabas at makapunta sa mall, ” ani Año.

Ang desisyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ay pagtitibayin ng mga ordinansa ng mga alkalde sa Metro Manila na ang mga lugar ay nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ).(Aileen Taliping/Juliet de Loza-Cudia)