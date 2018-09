Mall binulabog ng mga fan ni Maine

Nataranta ang mga security guard sa SM Megamall nang sumugod ang maraming tao nu’ng Sabado. Bulto-bulto kasi ang dating nila para masaksihan ang launching ng lipstick shade ni Maine Mendoza at agad makabili nito.

Well, nakahinga naman sila nang maluwag dahil behave naman ang mga fan pagdating ni Meng hanggang sa matapos ang event. Matiwasay naman silang nag-alisan matapos ang launching at nakangiti pa dahil nakabili sila ng lipstick shade ng Phenomenal Star.

Naki-eksena sa launch ang pamangkin ni Maine na umiral ang pagiging tita at kinarga pa sa stage ang bata, huh!

Sa tweet pic ni Meng, punumpuno ang mall mula ground floor hanggang fourth floor at gaya nu’ng unang ilabas sa on line shopping site ang lippie, siyempre, agad-agad na-sold out ang 2,800 units ayon sa isang netizen. Sa on line shopping, 1,000 units ang nabenta.

‘Yung mga hindi nakakuha ng shade ni Maine, available kahapon nationwide. Kuwenta ng isang netizen, dahil 20,000 units lang ang inilabas, bale 16,200 units na lang ang ikakalat sa lahat ng stores sa buong bansa.

Makakatulog na ako — Alden

Makakatulog na rin nang maayos si Alden Richards dahil nairaos na niya last Friday ang second major concert niyang Adrenaline Rush sa Kia Theater.

Sold out na ang tickets eh, maraming humanga pa sa performance niya pati na ang guests.

“Very grateful for a long week of passion and hard wok. Salamat LORD makakatulog na rin po ako ng maaga. Happy weekend,” tweet ng Pambansang Bae ilang oras after ng concert.