Malixi, PH golf kasado sa Hanoi

PUNO ng init ng kabataan sina Rianne Mikhaela Malixi at Maria Rafaella ‘Mafy’ Singson samantalang hinog na sa pagkabeterana si Lois Kaye ‘LK’ Go na mga magdedepensa ng women’s individual at team title sa 31st Southeast Asian Games 2022 sa Hanoi, Vietnam sa Mayo 12-23.

Pero nahaharap pa rin sa mahirap na tila pag-akyat sa bundok ang Pinay golfers sa 11-nation, biennial sports conclave,kahit maganda pa ang kinalabasang paghahanda nila.

Kasapi si Go ng PH squad na nagwalis sa 2019 SEA Games sa Luisita, Tarlac at sa namayagpag sa Asian Junior Masters sa Thailand nito lang Abril 29-Mayo 1.

Ang tinataguyod ng ICTSI na si Malixi nakasilat sa mga pro sa dalawang Ladies PH Golf Tour at nakaisang kampeonato sa American Junior Golf Association para maging patok sa Hanoi SEAG gold medal, samantalang namayagpag si Singson sa National Stroke Play Championship nitong Abr. 19-22 sa Carmona, Cavite.

Pero magpapasakit sa ulo ng mga Pinay, Singapore, Malaysia at host Vietnamese ang Thai team na may malulupit na three-time Thai Ladies Professional Golf Association Tour champ Narkitta Wongthaveelap, King Rama VII Cup winner Pimkaw Nakpracha at Ella Galitzky. (Ramil Cruz)