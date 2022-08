Maliliit na supermarket kinalma sa P70 asukal

Kinalma ng Malacañang ang maliliit na supermarket na hindi kayang sabayan ang presyo ng malalaking establisimiyento na nagbebenta ng P70 kada kilo ng asukal.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na pansamantala lamang ang mababang presyo ng malalaking supermarket at ito’y hanngang mayroon silang suplay lamang.

Babalik din aniya sa dating presyo ang asukal kaya makakabenta rin ang mga malilit na supermarket.

“Sa ngayon kasi dahil boluntaryo lang naman po iyong pagbaba ng presyo ng mga malalaking supermarket at may limited period po ito. Halimbawa, iyong sa SM – while supplies last lang. Iyong iba kasi ay may limited period lang talaga sila. So, after that period babalik na tayo kung ano iyong dikta ng market natin,” ani Angeles.

Hindi na aniya kailangang tumugon sa panawagang tulungan ang ibang supermarket dahil hindi naman pangmatagalan ang mababang presyong ibinigay ng malalaking establisimiyento. (Aileen Taliping)