Maliliit na negosyo tutukuran sa new normal

Kailangang maalalayan ang mga maliliit na negosyo sa bansa upang makarekober sila at tuluyang umangat sa ‘new normal’.

Ayon kay dating Davao del Norte governor Anthony del Rosario, ito ang misyon ng multi-sectoral party-list Angat Pinoy sa susunod na administrasyon.

Binanggit ng Chairman Emeritus ng Angat Pinoy na maghahain sila ng panukalang batas upang matulungan ang mga micro small businesses sa kinakaharap nilang problema sa kakulangan ng ‘capacity building’ para sa mga SME.

“Marami sa mga maliliit na negosyante ang nahihirapang tumaas ang grado papunta sa pagiging medium enterprises dahil sa kakulangan ng pondo; ang binibigay ng gobyernong tulong sa kanila ay puro loan pero wala silang collateral na magagamit para makapag-loan sa mga bangko,” saad ni Del Rosario.

“We need to be crea¬tive in order to provide them funding at matulungan sila kasi ‘yong kinikita nila sa isang araw, ‘yon din ang ginagamit nila pambili ng imbentaryo para sa susunod na araw,” dugtong pa niya.

Bukod sa mga SME, aakayin din ng party-list ang mga grupo ng kababaihan, mga senior senior, persons with disabilities, kabataan at mga overseas Filipino workers.