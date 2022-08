Maliliit na negosyante puntirya ng cyber attack

Nanawagan si Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte sa Departments of Trade and Industry (DTI) at Department Information and Communications Technology (DICT) na proteksiyunan ang mga maliliit na kompanya laban sa cyber attack.

Ginawa ni Villafuerte ang apela matapos na lumabas sa “Cybersecurity for SMBs: Asia Pacific businesses prepare for digital defense” study ng Cisco na 57% ng mga small and medium-sized businesses (SMBs) sa Pilipinas ang nakaranas ng cyber attack sa nakalipas na taon.

Sinabi ni Villafuerte na kailangang paigtingin ng gobyerno ang laban kontra sa cyber attack kasabay ng paghikayat nito sa mga maliliit na negosyo na lumipat sa digital platform.

Ipinunto rin ni Villafuerte na ang cyber attack ay hindi lamang nagreresulta sa pagkawala ng kita at pagkaantala ng operasyon ng negosyo kundi sumisira rin sa tiwala at kumpiyansa ng mga konsumer at negosyante.

Sa nakaraang Kongreso ay itinulak ni Villafuerte ang panukala na naisama sa House Bill 10689 na naglalayong palakasin ang kampanya laban sa cyber crimes at parusahan ang social engineering schemes na tinatawag na as “phishing”.

Sa panukala ni Villafuerte ay pinare-regulate din ang mga bank account at electronic wallet at ikinokonsidera na economic sabotage at heinous crime ang malawakang panggagantso. (Billy Begas/Eralyn Prado)