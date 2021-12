Maligayang Pasko!

Sa Pilipinas, napakahalaga ang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Maraming mga pangyayari ang dapat na ipagpasalamat sa paggunita ng kapanganakan ni Hesus.

Simula noong Marso 2020 ay lubhang naghirap ang buhay dahil sa pagdating ng Covid-19. Noong nakaraang Pasko, bagama’t pinipilit nating maging masaya, hindi lubos ang selebrasyon ng Pasko dahil sa kawalang katiyakan dala ng pandemic.

Ngunit ngayong Pasko 2021, may liwanag nang inaasahan kahit na may Covid-19. Kung matutupad ang target ng pamahalaan, aabot sa 54 milyong indibiduwal ang mababakunahan bago dumating ang bagong taon. At hindi tulad ng ibang bansa, karamihan ng ating mga kababayan ay hindi kontra sa pagbabakuna. Mas lalong malaya ang pagkilos at paggalaw ng mga mamamayan habang dumadami ang nababakunahan, lalo na sa mga araw ng pagdiriwang ng Pasko.

Habang sinusulat natin ito, 291 lamang ang naitala ng Department of Health na bagong kaso ng Covid-19 sa isang araw! Isang malaking bagay etosamantalang ang ibang parte ng mundo ay muling sinasalanta ng coronavirus. Hindi ba’t umabot pa sa 20,000 ang naitalang kaso sa isang araw ilang buwan lang ang nakakaraan?

Malaking pasalamat din na ang ating mga kababayan ay patuloy sa pagsunod sa mga health protocols Habang nag-aalis ng face mask sa ibang bahagi ng mundo, tayong mga Pinoy ay patuloy sa paggamit nito. Kasama ang social distancing at palagiang paghuhugas, eto ang pinakamabisang paraan para iwasan ang mahawa o makahawa ng virus.

Sa mundo ng transportasyon kung saan umiikot ang ating column dito sa Abante, napakarami ring kaganapan na dapat ipagpasalamat.

Sa kabila ng pandemya sa nakaraang 2 taon, nailatag ng Department of Public Works and Highways sa buong bansa ang 29,264 kilometro ng kalsada, 5,950 tulay at 11,340 flood control projects sa ilalim ng “Build, Build, Build” program.

Ang ilan sa mga kilalang proyekto na kasama sa mahabang listahan ay NLEX Harbor Link Segment 10, the Cavite-Laguna Expressway, Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway, Laguna Lake Highway, Skyway Stage 3 at NLEX-SLEX Connector Road.

Sa mga manlalakbay, malaking kaginhawaan ang maayos na patakbo sa Paranaque Integrated Terminal Exchange (PITX) at paglalatag ng EDSA Busway para ayusin ang daloy ng trapiko. At meron pang 500 kilometro ng bikelanes sa mga pangunahing lunsod.

Pero sa malapit na hinaharap, inaasahan ang benepisyo idudulot ng 12 railways tulad ng LRT1 Cavite Extension, LRT2 East Extension, PNR North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway, MRT7 at Mindanao Railway, pati na ang Central Station kung saan magtatagpo ang linya ng LRT1, MRT3, MRT7 at EDSA Busway.

Kasama sa nailatag ng Department of Transportation ang 233 airports sa buong bansa, kabilang ang Bohol-Panglao International Airport, Mactan-Cebu International Airport, Clark International Airport’s Terminal 2 at Bicol Airport. At ang dati’y tatlong air traffic radar, dinagdagan pa ng sampu (10) para ganap na 100% ang coverage.

Umabot sa 484 seaport din ang natapos ng DOTr para sa modernong paglalakbay-dagat at pinaandar ang 600 na lighthouses ng bansa para sa ibayong kaligtasan sa karagatan.

Sa lupa, sa dagat o sa himpapawid man; pribado man o pampubliko ang sasakyan, “The future is bright”, wika nga, para sa ating mga manlalakbay, Maligayang Pasko sa ating lahat!