Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon!

Inip na inip na ang karamihan na matapos ang 2020 at simulan na ang bagong taon. Bagong Taon ng pag-asa, ng pangarap na sana matapos na ang pandemiya.

Marami sa atin ang nagmamadaling kalimutan ang 2020. Bakit hindi? Enero pa lamang, laking perwisyo na ang pagputok ng bulkang Taal. Milyon sa kababayan natin sa Batangas at Laguna ang inilikas dahil sa pananalasa ng abo at asupre mula sa bulkan. Maraming tirahan at kabuhayan ang sinira ng bulkan.

Umabot sa mga kalapit na lugar kasama ang Metro Manila ang abo ng bulkang Taal; nagdulot din eto ng ilang perwisyo sa kalusugan at mga ari-arian. Matindi rin ang epekto nito sa ekonomiya dahil sa mga nasirang kabuhayan ng mga mangingisda at magsasaka sa paligid ng Taal. Kahit na ang auto industry ay tinamaan din dahil sa pagbagsak ng mercado sa Calabarzon.

Hindi pa man nakakabangon sa dagok ng bulkang Taal, dumating naman ang pandemiya ng Covid-19. Kalagitnaan ng Marso, nagpasya ang pamahalaan ng total lockdown dahil sa lumalaganap na sakit at kamatayan dala ng coronavirus.

Marami ang nabigla nang ipatupad ang ECQ (Enhanced Community Quarantine) kung saan ang lahat ay pinagbawalan sa paglabas ng bahay. Agad bumagsak ang buong transport industry dahil sa pagbabawal ng mga biyahe (maliban sa mga health workers). Tigil ang pasada ng lahat ng pampublikong sasakyan sa lupa, dagat at himpapawid. Hindi man natigil ang paghahatid ng mga produktong agrikultura, labis namang bumagal ang dating ng mga pagkain sa siyudad dahil sa mga mahigpit na health protocols.

Dahil sa pagtigil ng mga industriya at ekonomiya, napilitan ang nasyonal at lokal na pamahalaan ng magmigay ng mga ayudang pagkain at pera bilang pantawid ng mga mamamayan.

Tumagal ang ECQ hanggang maging Modified ECQ noong Mayo 16 sa Metro Manila, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga and Zambales. Nagkaroon ng ilang pagluluwag sa mga patakaran kasama ang limitadong pagbabalik ng mga piling trabaho pero nagdulot ng ilang kalituhan kung sinu-sino ang maaaring lumabas ng tahanan. Sa matinding kawalan ng mga pampublikong sasakyan, naglabasan ang mga bisikleta bilang alternatibong transportasyon.

Pagpasok ng Hunyo nadeklara ang General Community Quarantine (GCQ) sa Metro Manila at karatig probinsiya, habang ang malawak na bahagi ng bansa ay inilagay sa modified GCQ. Lumawak ang listahan ng mga industriya na muling nagbukas ng operasyon, bagama’t 50% lamang ang mga pinapayagan. Binuksan muli ang mga pampublikong sasakyan tulad ng bus, modern jeep, ferry at eroplano. Muling gumalaw ang mga mamamayan at dumaloy ang ekonomiya, kahit may mga limitasyon.

Pero dahil hindi humuhupa ang bilang ng mga nagkakasakit ng Covid-19, makailang beses nang pinahaba ang GCQ. At sa loob ng panahon na iyan, natuto na ang karamihan na gumalaw ayon sa mga patakaran para iwasan ng pagkalat ng coronavirus.

Takdang matapos ang GCQ sa Huwebes. Isa po ako sa mga umaasa na ito’s luwagan na sa MGCQ. Pero nakasalalay eto sa resulta ng pagdiriwang ng Pasko noong isang linggo. Sumunod ba tayo sa mga patakaran, at napigil ang pagkalat ng sakit? O naging kampante ang lahat at muling nanalasa ang virus? Malalaman ngayong linggo, kung maghihigpit o magluluwag sa pagpasok ng Bagong Taon.