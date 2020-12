Maligayang pagdating ng Bagong Taon

Ang pagpapaputok at paggamit ng pyrotechnics ay isang regular na aktibidad tuwing Bagong Taon. Ngunit itong taon na ito marahil ang huling taon na maaaring gumamit ng paputok ang mga tao.

Sa kanyang Talk-to-the-People Address noong nakaraang linggo, inulit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang posisyon patungkol sa mga paputok. Binigyang diin niya ang isyu tungkol sa kalidad at kaligtasan. Sa pagpupulong na iyon kung saan dumalo ako at ang ilan pang miyembro ng Gabinete, tinawag ng Chief Executive ang pansin ng mga gumagawa ng paputok dahil sa hindi nila paglalagay ng tamang marka at babala sa kanilang mga produkto, na nagreresulta sa mga aksidente.

Sinabi ng Pangulo na bibigyan lamang niya ang industriya ng paputok ng isang taon upang makapagbenta ng mga paputok, at pagkatapos ay mag-uutos siya ng kabuuang pagbabawal sa mga paputok tulad ng ginawa niya sa Lungsod ng Davao. Ito ay upang mabigyan ng oras ang mga taong nagnenegosyo ng papautok na makahanap ng bagong kabuhayan at maibenta nila ang kanilang mga produkto.

Alinsunod dito, inihayag ng Philippine National Police (PNP) sa isang Joint Advisory na may petsang ika-16 ng Disyembre 2020 na hindi na ito magpoproseso at maglalabas ng mga espesyal na permiso para sa fireworks display sa mga mall at iba pang mga establisimiyento upang maiwasan ang pagtitipon ng mga manonood. Gayunpaman, ang mga nabigyan ng mga pahintulot bago ang paglabas ng Advisory ay maaaring magpatuloy sa kanilang mga fireworks display.

Para sa publiko, ang ilang mga pyrotechnics o tinutukoy na “pailaw” ay maaari pa ring payagan, depende sa mga ordinansa ng local government unit (LGU). Ayon sa PNP, ang ilan sa mga “pailaw” na maaaring pahintulutan ay luces, sparkler, at iba pang katulad na uri.

Kung maaalala ng ating mga mambabasa, naglabas ang Pangulo ng Executive Order No. 28 noong 2017 na kinokontrol ang paggamit ng mga paputok at pyrotechnics dahil sa malaking bilang ng pinsala at nasasawi bawat taon dahil sa paputok.

Ang E.O. 28 ay nagbibigay ng awtoridad sa mga LGU na gumawa ng kanilang sariling mga patakaran at regulasyon sa mga paputok at iba pang mga pyrotechnics. Bukod sa Davao, ang ibang mga lungsod ay nagpataw na ng pagbabawal sa mga paputok. Ang ilang mga lungsod sa National Capital Region (NCR) ay nagpapatupad na ng naturang pagbabawal. May ilang mga paputok at pyrotechnics na pinapayagan lamang sa ilang mga itinalagang lugar.

Kamakailan lamang, sa kanilang pagpupulong sa Regional Peace and Order Council noong ika-15 ng Disyembre, ang mga alkalde ng Metro Manila ay nagpasa ng isang resolusyon na nagpapatupad ng kabuuang pagbabawal sa mga paputok at iba pang mga materyal na pyrotechnic sa pagdiriwang ng Bagong Taon ngayong taon. Ito ay upang maprotektahan ang mga residente ng NCR mula sa parehong pinsala at posibleng impeksyon sa coronavirus, dahil ang mga biktima ng paputok ay kailangang dalhin sa mga ospital kung saan sila ay madaling kapitan ng impeksyon sa coronavirus.

Maliban dito, ang paggamit ng paputok at pyrotechnics ay maaari ring humantong sa mga paglabag laban sa pagtitipon dahil sa panonood nila ng fireworks na maaari naming magresulta din ng pagkalimot nila na obserbahan at isagawa ang minimum public health standards.

Habang ang pagdiriwang ng Bagong Taon ay talagang mas makulay, masaya, at malakas kapag may mga paputok at pyrotechnics, dapat nating tandaan na may pandemiya pa rin. Ang pagdating ng Bagong Taon ay maaari pa ring ipagdiwang nang makahulugan kahit na walang maliwanag at malakas na paputok na nakasanayan natin.

Magkakaroon tayo ng mas masayang Bagong Taon kapag ipinagpatuloy natin ang pagsisikap na huwag kumalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagtitipon, pagsunod sa physical distancing, pagsusuot ng mask at face shields at madalas na paghuhugas at pagdidisimpekta ng ating mga kamay.

Magkaroon nawa tayo ng isang ligtas at malusog na pagdiriwang upang maligaya nating masalubong ang pagdating ng 2021.