Maligaya kay Sam: Catriona mas lalong gumanda, sumariwa

Mas maganda, mas sariwa, mas mukhang bata. Ganiyan ilarawan ng mga netizen si Miss Universe 2018 Catriona Gray.

Na totoo naman, dahil sa Instagram niya, mas lutang talaga ang kagandahan niya kapag wala siyang make up, na kahit tipong ‘woke up like this’ ang dating niya, na magulo pa ang buhay, ang ganda-ganda pa rin talaga niya.

Ang magandang disposisyon sa buhay, makulay na buhay pag-ibig sa piling ni Sam Milby, malaking factor nga ‘yon para mas maging kaakit-akit si Catriona.

Anyway, bonggang ambassadress nga si Catriona ng mga tourist spot sa Pilipinas, ha! Ang dami-raming foreigner na follower ni Catriona ang nagkakainteres sa mga pinupuntahan niyang lugar.

Tulad ngayon na nasa El Nido Palawan siya, na lahat ay nagtatanong kung open na ba ang naturang resort, kung puwede na bang dumayo ang mga turista, at kung ano-ano pa.

