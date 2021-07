Mali diagnosis! 15 taon bulag nakakita na

Mayroon na ngayong 20/20 vision ang isang babae na hindi nakakakita sa nakalipas na 15 taon.

Hindi ito dahil sa himala, kundi dahil mali lamang ang naging diagno­sis ng mga doktor sa problema sa mata ni Connie Parke ng Aurora, Colorado sa Amerika.

Taong 2003, na­pansin ni Connie na may mga halo at prism sa ilaw habang nagmamaneho siya. Nagpatingin siya sa doktor na sinabing meron siyang detached retina o glaucoma. Pagtapos ng ilang linggo ay nawalan pa lalo siya ng paningin at pe­ripheral vision.

Naniwala ang mga doktor na hindi na puwedeng iopera ang kanyang paningin.

Tapos, taong 2018, na-diagnose ng ophthalmologist ang eye problem ni Connie bilang katarata, na isa sa mga pinakakaraniwang problema sa mata ng mga adult at puwedeng-puwedeng ali­sin para maibalik ang paningin.

Matapos ang surgery ay nagkaroon na ng 20/20 vision ang 59-anyos na ba­bae.

Payo ni Connie sa mga may eye problem, ayon sa Metro UK, dapat magpa-recheck ang mga ito dahil baka matulad sila sa kanya na namali ang diagnosis.

“They’ve been doing cataract sur­geries for years. The day the retina spe­cialist told me he saw no diseased retinas, my husband and I instantly got upset. I had a little resentment towards the doc­tors that couldn’t find anything wrong or told me all these things were wrong,” banggit ni Parke.

“But the God’s honest truth is the day they took the patch off my eye, and I could see, it took all that anger away,” kuwento niya pa. (Riley Cea)