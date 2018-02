Ako po si Mauro na nakatira sa Sta. Rosa, Laguna. Hingi po sana ako ng tulong o advise kung pano po namin maoobliga na baguhin ang titulo ng aming katabing lupa dahil sa mali ang survey plan presentation.

Ang survey plan presentation po nila ay ‘yong location namin. Kaya ‘di po namin mapatitulo ‘yong aming lupa dahil may na-approve na raw na survey plan sa location namin at may titulo na nakapangalan sa katabing lupa namin.

Ngayon po kinausap po namin ‘yong naglakad po ng titulo nila kasi po ayaw po pirmahan ‘yong survey plan namin dahil nga po may survey plan na raw ‘yung lupa namin na na-approve na. Sino po ang dapat managot?

Ano po kaya ang puwedeng ikaso po sa kanila?

May paraan pa po ba para maayos ang titulo?

Ano pa po ba dapat namin gawin para po maayos ang pagkakamali sa survey?

Salamat po,

Mario

Dear Mr. Mario,

Unang-una po ay dapat ninyong masiguro na kung ang survey plan na hawak ninyo ay para talaga sa lupa ninyo. Kausapin ninyo ang geodetic surveyor ninyo na gumawa ng survey plan para sa lupa ninyo at doon ninyo malalaman kung ‘yung katabi ninyong lupa ang siya magmali na survey plan.

Kung nalaman ninyo na mali talaga ang pag-survey sa katabing lupa at na-encroach ang lupa ninyo ay maaari kayong magsampa ng reklamo laban sa nag-encroach ng lupa, laban sa LRA at sa Registry of Deeds pati na sa Assessor’s Office na may sakop sa lupa upang maitama ang sukat na siyang magiging daan para sa inyong pagpapatitulo ng lupa. Ang magiging testigo po ay ang geodetic engineer na siyang nagsagawa ng survey plan diyan sa lupa mo.

Kung may mga pagkakamali talaga ay mananagot ang nagsukat ng mali at maaari kang humingi sa danyos o damages sa mga taong walang ingat sa pagsagawa ng kanilang trabaho na nakaapekto sa inyo.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 410 7624/922 0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com