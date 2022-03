Male tv host amoy imburnal ang bibig

May hindi kaaya-ayang hininga ang male TV host na nahihiyang ireklamo ng kanyang mga nakakasama sa isang show.

Hindi raw matukoy ng mga nakakaamoy kung ano ang hindi maganda sa hininga ng male TV host. Halo-halo raw ang amoy nito.

Kapag nagbo-voice over raw ito, dumidikit ang kanyang mabahong hininga sa ginamit nitong microphone. Kahit daw linisin ng alcohol, matagal daw dumikit ang amoy kaya todo disinfect sila sa mga gamit nitong mikropono.

Kapag kakuwentuhan nila ito sa dressing room, may masamang amoy na nanggagaling sa bibig nito. Kaya minsan ay niyayaya nilang sa labas sila ng dressing room magkuwentuhan para nga naman hindi makulong ang amoy at nakakahiya naman daw na magtakip sila ng ilong habang kausap si male TV host.

Sey ng aming source: “Parang kumakain daw yata ng basura ang taong ‘yan. Amoy imbornal daw minsan ang hininga nito. Nakakagulat lang kasi nagpo-promote siya ng healthy lifestyle, pero bakit ang baho ng bibig niya? Baka raw may kinalaman sa mga iniinom niyang mga herbs and whatever. Yun naman daw minsan ang side effects ng pagkakaroon ng healthy lifestyle, minsan nagde-develop ka ng halitosis kasi hindi pa raw matanggap ng bituka mo yung mga pagbabago. Kaya siguro gano’n ang nangyayari sa hininga niya. Unless may nabubulok siyang ngipin!”

Pero ang magandang solusyon daw ay magpatingin na ito sa doktor para malaman kunsaan nanggagaling ang masamang amoy ng bibig niya. Yun ay kung may maglakas loob na magsabi rito dahil nahihiya raw silang sabihin ng diretsahan na bad breath ito at baka ma-offend.

Kaya raw ang mga kasama ni male TV host sa show ay pasimpleng inaalok siya ng mga menthol candy para matakpan ang nakakasukang amoy ng bibig niya. May nilalagay daw na mga candy sa dressing room niya at pati sa studio ay meron din. (Ruel Mendoza)