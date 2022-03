Male singer tinanggihan ng mga prodyuser sa Amerika

Lumuluwag na nga ang mga stage sa Amerika dahil sa pagbaba na ng kaso ng Covid-19. Kaya nagkaroon ng pag-asa ang isang male singer na baka puwede na siya ulit mag-perform sa US.

Nagpaabot na raw ito ng mensahe sa kanyang booking agent sa Amerika, pero nakakalungot na wala raw takers dahil sobra raw taas ng talent fee nito.

Ayon sa aming source, hirap daw ang agent ng male singer na makakuha ng booking para rito dahil ayaw nitong magbaba ng talent fee. Hindi na raw makapatong ang agent dahil sobrang taas na ang original na talent fee ng male singer. Kung gusto niyang kumita sa male singer, ang sales na lang ng tickets nito ang kanyang kinukunan ng porsiyento.

Kaso lang, tatlong producers na raw ang tumanggi sa male singer. Masyado raw overpriced ito para sa isang “old singer” at magbabayad na lang daw sila sa mga baguhan na hindi pa mataas ang talent fee, makakahatak pa ng younger and fresher crowd.

Pinaalala rin nila na two years na hindi kumita ang venue dahil sa pandemic. Paano raw sila babawi kung sobrang taas ang talent fee ng mag-perform sa kanila? Kaya mga new acts na raw ang kinukuha nila na ‘di kalakihan ang talent fees para lang makabawi sila.

Hindi lang talent fee ang mataas kay male singer kundi pati pride nito. Ayaw daw niyang babaan ang talent fee niya dahil iyon ang binabayad sa kanya bago magkapandemya.

Sey ng aming source: “Kung hindi siya magbaba ng kanyang fee, wala siyang makukuhang show talaga. With the bad economy sa US ngayon dahil sa pandemic, masuwerte ang iba na nakakakuha ng bookings at pinapasok ang shows nila. Kasi nagbababa sila ng price nila. Eh itong si male singer, akala niya may audience pa siya. Ang mga show producers ngayon, mga bata na. ‘Yung iba hindi na siya kilala. Regarded na siya as old-timer sa standards nila.”

Inabisuhan na ng agent ang male singer na mag-concentrate na lang siya sa Pilipinas dahil dito raw ay may mga nabobola pa siyang mga producer or makuntento na lang siya sa mga pa-online concerts niya. (Ruel Mendoza)