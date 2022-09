Malaysian na kinidnap sa NAIA nasagip

Nailigtas ng Philippine National Police (PNP) ang isang babaeng Malaysian matapos itong dukutin ng dalawang lalaki nang dumating ito sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) noong Lunes para makipagkita sa boyfriend niyang Pinoy na kanyang nakilala sa dating app.

Nitong Martes ng gabi, iprinisinta ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin ‘Benhur’ Abalos sa Camp Crame ang mga naarestong suspek na sina Justin Alaraz, 28-anyos, drayber at residente ng No.168 Sitio Militar, Barangay Bahay-Toro, Quezon City at Chan Yong Howe, 29-anyos, binata, Malaysian national at pansamantalang naninirahan sa Kasara Tower 1 sa Pasig City.

Ayon kay PNP Anti-Kidnapping Group (AKG) acting Director Col. Rodolfo Castil Jr., dumating sa NAIA Terminal 2 ang biktimang si Voon Pei Lim, 35-anyos para personal na makita ang kanyang nobyong si Jerry. Gayunman, sa halip na ito ang makita ay ang mga suspek ang sumundo at nagdala sa kanya sa isang bahay Carmona, Cavite kung saan siya ikinulong.

Nagawa umanong makasalisi ang biktima para makatawag sa kanyang pamilya sa Malaysia at among si Jhon Basil Margarian, isang Australyano na may negosyo sa Singapore para sabihin na humihingi ng 26,000 Malaysian Ringgit o P300,000 ang mga suspek para sa kanyang kalayaan.

Sa pakikipag-ugnayan sa Aviation Security Unit (AVSEU), naharang ng AKG ang sasakyan ng mga suspek sa inilatag na checkpoint sa paligid ng NAIA (Edwin Balasa/Otto Osorio)