Malaysia sinupalpal PH claim sa Sabah

Muling tinabla ng Malaysia ang pag-aangkin ng Pilipinas sa teritoryo ng Sabah.

Bukod sa pagsupalpal sa PH claim, binasura rin ng Malaysia ang umano’y “excessive maritime claims” ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group o Spratlys.

Nabatid na batay ito sa pangalawang diplomatic note na inihain ng Malaysia sa United Nations (UN) noong Biyernes kung saan nakasaad na inihayag umano ng Permanent Mission nila sa UN Secretary General na hindi kinikilala ng kanilang bansa ang pag-aangkin ng Pilipinas sa Sabah.

Itinuturing ng Malaysia na kabilang sa mga estado nila ang Sabah na kilala dati bilang North Borneo.

Tugon umano ito ng Malaysia sa diplomatic note na unang ipinadala ng Pilipinas sa Malaysia noong buwan ng Marso kung saan iginiit ng pamahalaan ang soberanya sa Kalayaan Island Group.

Matagal nang usapin ang teritoryo ng Sabah sa pagitan ng dalawang bansa na parehong kasapi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

“Malaysia’s latest missive was in response to a Philippine note in March that challenged Putrajaya’s plan to establish an extended continental shelf in waters off the eastern state of Sabah, on the island of Borneo,” batay naman sa ulat ng South China Morning Post hinggil sa pinakabagong kontrobersiya sa Sabah sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia.