Malayo kay Catriona: Kylie tinalakan sa paghuhubad

Ang daming baliw na baliw sa kaseksihan ni Kylie Verzosa. Ang daming nagsasabing dyosa nga raw sa kaseksihan, kagandahan ang dyowa na ito ni Jake Cuenca.

At siyempre, ang daming boylet ang naiinggit kay Jake. Na suwerte nga raw ito na Miss International ang future wife niya.

Pero, hindi pa rin talaga nawawala ang mga sumisita naman kay Kylie. Kasi nga, sa Instagram niya, hindi mo na mabilang kung ilang beses siyang nag-post ng mga photo na halos lantad ang kanyang alindog.

Mas madalas nga siyang naka-swimsuit sa IG, na iisipin mong endorser o nagbebenta ba siya ng swimsuit.

Ang iba, nauumay na sa kakahubad ni Kylie. May iba na nagsasabing dapat niyang tularan si Catriona Gray, na kahit naman nasa dagat, hindi naglalantad na alindog.

“Puro ka na lang swimsuit,” sita ni irish28.

“Like Pia these beauty queens loves to show their bodies,” hirit ni tsai-li-er.

“You don’t have to stripped off clothes to be pretty. Kagaya ni Catriona parehas pa naman kayong nasa El Nido,” saad ni angelict.

“Wala ka na bang ibang alam kundi ang mang-akit ng mga lalake?” talak naman ni ednabaroda.

Pero siyempre, mas lamang pa rin ang mga naaaliw, nagagandahan, nagpapantasya kay Kylie. (Dondon Sermino)