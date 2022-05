Malasakit sa kapwa susi ng kabanalan

Iprinoklamang ganap na Santo ng Simbahan si Charles de Foucauld noong Linggo sa isang seremonya na pinagunahan ni Pope Francis sa St. Peter’s Square. Isa si Foucauld sa 10 bagong pintakasi ng Iglesya Katolika. Matatandaan taong 2019 sa kasagsagan ng pandemya huling naglabas ng deklarasyon ang Papa sa rebisyon ng listahan ng mga banal. Dilaluhan ng maraing Pranses ang kanonisasayon ng kanilang kababayan.

Sa kanyang homiliya saad ni Francis, “Holiness does not consist of a few heroic gestures, but of many small acts of daily love.” Lumutang ang kaningningan ni San Carlos de Foucauld sa nasabing kanonisasyon dahil sa nakamit na kabanalan sa disyerto kasama ang mga katutubong Muslim bago ito nasawi sa kamay ng mga Bandido noong 1916 sa Algeria.

Hinimok ng Papa ang 45,000 dumalo sa Misa na tularan ang halimbawa ni San Carlos. Paliwanag ni Lolo Kiko sa pagiging saksi sa pananampalataya, lumago sa kabanalan ang monheng si Fauculd sa kanyang pagkilala at pagpapahalaga sa kapwa bilang kapatid ano man ang lahing pinanggalingan o pananalig. Hamon sa ating panahon ang ‘diayalago’ sa pagtataguyod ng pagkakapatiran at kapayapaan sa mundo, ani Francis.

Higit sa lahat, binigyang pansin ng Simbahan ang mapagpakumbabang pagtanggap ni Foucauld sa pananampalataya. Sa sinserong panalangin at pag-ibig sa kapwa natagpuan ni San Carlos ang Diyos sa pusod ng disyerto. Aniya, “As soon as I believed that there was a God, I understood that there was nothing I could do but to live totally for Him.” Sa kanyang pangangapa sa dilim ng kamunduhan at kasalanan, nasumpungan niya ang liwanag sa pagbubukas ng sarili sa kabutihan ng Diyos!

Matapos magsagawa ng peregrinasyon sa Holy Land nagdesisyon si Carlos na maging isang Trappist sa upang hanapin ang kanyang bokasyon sa aniya’y “hidden life” ni Hesus sa Nazareth. Gayunman, nadiskubre niyang kahit saan ay maaring isabuhay ang halimbawa ni Kristo kaya’t minabuti niyang manirahan sa disyerto upang ilubog ang sarili sa panalangin at paglilingkod nang tahimik sa kapwa.

Ginugol niya ang mga nalalabing taon ng buhay sa piling mga mga tribu ng Sahara. Ninais niyang tularan ang mga yapak ni Kristo sa pagsisilbi sa mga sawimpalad upang kilalanin ang lahat ng tao bilang mga anak ng Diyos. Kung paano aniya siya tinanggap, pinatawad at minahal ng Diyos ganoon din ang pagpapahalaga niya sa lahat bilang kapwa at kapatid. Hinimok niya ang tanan na ilapit ang sinuman sa Diyos sa pamamagitan ng kabutihan.

Payo ni San Carlos, “Carry the Gospel with you, not by preaching it with your mouths, but by preaching it through your examples; not by proclaiming it, but by living it!” Nagtatag siya ng isang monasteryo sa Tamanrasset sa layong hanapin ang Diyos sa katahimikan upang malinis ang kaluluwa ng anumang bagay na di kaaya-aya; mapuspos at mag-umapaw ito sa biyaya at presensiya ng Panginoon.

Taong 1916 nang masawi si Brother Charles de Foucauld sa kamay ng mga tulisan bugso ng giyera sa naturang bansa. Isang tagumpay ng kapakumbabaan ayon sa Simbahan ang buhay ni San Calos de Faucauld. Sa karukhaan at serbisyo sa kapwa nadiskubre niya ang tagong buhay ni HesuKristo ng Nazareth. Noong 2005, sabi ni Pope Benedict XVI, sa tahimik na pagisisilbi naunawaan ni San Carlos ang misteryo ng pakakatawang-tao ni Hesus.

St. Charles de Faucauld, Ipanalagin mo kami!