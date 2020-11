Malasakit sa kapwa, ituro hangga’t bata

“2020 is cancelled” .

Madalas ko itong nakikita sa mga memes at post sa social media. Grabe, sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala na Nobyembre na at matatapos na ang 2020. Parang napakabilis dumaan ng araw, at lumipas nang ganun-ganun lang.

Pero para sa marami nating kababayan, napakabagal ng usad ng oras. ‘2020 is cancelled’ dahil pwersahang natanggal sa trabaho, nawalan ng kabuhayan, at ang pinakamasakit nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19 at mapanalasa ng bagyong Rolly. At hindi pa man sila nakakabangon sa mapanalasang bagyong Rolly, nasundan agad ito ng hagupit ni Ulysses.

Bilang mga magulang, tayo ang magsisilbing halimbawa sa ating mga anak. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, ipakita nating halimbawa sa kanila ang pagmamalasakit sa kapwa.

Ano ang mga munting paraan para maipakita ito sa kanila:

1. Simulan sa loob ng tahanan. Palakihin silang may pagmamalasakit sa kanilang kapatid at iba pang miyembro ng pamilya. Ipakita na kung may nangangailangan o naagrabyado, sila ay dapat handa silang protektahan ang isa’t isa. At syempre, tayong mas nakatatanda ang dapat maguna dito.

2. Hikayatin silang humanap ng mga ‘simple acts of kindness’. Nagsisimula ang lahat sa simpleng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi kailangang gumastos nang mahal para ipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. Pwedeng ‘thank you notes’, simpleng pag-alalay kina lolo’t lola sa paglalakad, pagmamahal sa alagang aso o pusa, at pagpapakita ng paggalang.

3. Gawing family activity ang paglilingkod sa iba kung kaya. May nasalanta ng bagyo? Isama natin ang ating mga anak sa pagbibigay ng donasyon. Tanungin sila kung willing ba silang magbigay ng damit o laruan. O kaya ay hayaan silang magrepack ng mga ipamimigay na pagkain bilang donasyon.

Sana ay maging bahagi ako ng inyong family activity. Bukas, November 15, ika-10 ng umaga ay inaanayayahan ko kayo, mga kapwa ko nanay at tatay, isama nyo na rin ang mga chikiting, para sa isang online prayer.

Kasabay ito ng pagdiriwang at paggunita ng ‘World Day of the Poor’ na pinangunahan ni Pope Francis. Sabay-sabay nating idulog sa Panginoon ang ating mga kababayan na nakakaranas ng iba’t ibang kahirapan, materyal na bagay man o pang-espiritwal. Magsilbi nawa tayong liwanag at kanilang lingap ng pag-asa sa pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay.

Taong 2020 lang ang ‘cancelledt’, wag nating hayaang ma-‘cancel’ din ang ating pagkalinga sa iba, lalo na sa pinakangangailangan. Magkita-kita tayo sa aking official Facebook page: Senator Risa Hontiveros.