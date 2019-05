Malasakit sa ibang tao ang kailangan

Dumaan na naman ang isang eleksyon kahapon, sana’y nakaboto tayo nang maayos at tama.

Maluklok sana ang mga tunay na may malasakit sa bayan at hindi puro personal na agenda lamang.

Maging mapayapa rin sana ang kabuuan ng eleksyon hanggang sa matapos ang bilangan at maideklara ang mga tunay at karapat-dapat na nanalo.

***

Speaking of may malasakit at walang personal na agenda, sino itong abogado na kunektado sa opisina ng Carpio-Duterte Law Office ni Atty. Mans Carpio, mister ni Presidential Daughter Inday Sara Duterte, na ginagamit ang naturang opisina para makapanggipit ng ibang tao at mga kliyente para sa sarili niyang kapakinabangan?

Nakakapaglagay daw ito ng mga kaibigan at sariling tao nila gamit ang pangalan ni Atty. Carpio sa Philippine Ports Authority at sa Bureau of Immigration.

Wala daw kaalam-alam si Atty. Mans na nagagamit ang kanilang Law Office para sa kapakinabangan ng taong ito, na every other month ay nag-a-out of the country kasama ang buong pamilya.

Hindi lang ‘yan, nakabili na rin umano ito ng 5 hectares beach resort sa Batangas, nakabili ng bagong house and lot at mga mamahaling sasakyan gaya ng Land Cruiser, Harley Davidson at sports car.

Isang taon pa lamang daw ito na nakaaligid kay Atty. Mans ay nagpayaman na nang husto.

Ginagamit ang pangalan ni Atty. Mans na hindi naman nito nalalaman. Kawawa ang abogado dahil naaabuso na pala at nagagamit ang kanyang malinis na pangalan. Tsk Tsk!

Sana ay tumigil na ang taong ito sa paggamit sa pangalan ni Atty. Mans habang may panahon pa at pairalin ang malasakit sa ibang tao at hindi puro sarili lamang.