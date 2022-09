Malasakit Centers, Super Health Centers para sa kapakanan at kalusugan ng ating kababayan

Bahagi ng aking adbokasiya nang pumasok ako sa serbisyo publiko ang proteksyunan ang kalusugan ng mga kapwa ko Pilipino. Nang mahalal ako bilang senador at mahirang na Chair ng Senate Committee on Health sa nakaraang 18th Congress, isinulong natin ang panukalang batas para sa pagtatatag ng mga Malasakit Center sa buong bansa. Nakapasa ito at tuluyang naisabatas nang lagdaan ni dating pangulong Rodrigo Duterte noong Disyembre 3, 2019.

Ayon sa Malasakit Centers Act of 2019 na aking inakda at inisponsor sa Senado, magkakaroon ng one-stop-shop sa mga ospital na nasa ilalim ng Department of Health at sa Philippine General Hospital. Pwede ring lagyan ang iba pang pampublikong ospital basta naaayon sa nakasaad sa batas.

Dahil dito, ang mga mahihirap na pasyente ay makakukuha ng tulong medikal mula sa mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DOH, Department of Social Welfare and Development, Philippine Health Insurance Corporation at Philippine Charity Sweepstakes Office. Hindi na sila magpapalipat-lipat pa ng mga opisina at pipila nang mahaba para lang makakuha ng tulong sa gobyerno.

Ito ‘yung modelo ng malasakit at serbisyong gusto kong mangyari—na ang gobyerno na ang kusang lumalapit sa tao at hindi na sila mahihirapan dahil nasa ilalim ng iisang bubong na ang mga ahensyang kanilang lalapitan.

Masaya akong ibalita na sa kasalukuyan ay mayroon na tayong 151 Malasakit Centers sa buong bansa, at nakapaghatid na ng tulong sa mahigit tatlong milyong benepisyaryo lalo na nitong kasagsagan ng pandemya. Sana ay madagdagan pa ito.

Napakagaan at napakasarap sa aking pakiramdam kapag nakatatanggap ako ng feedback na may kababayan tayong natulungan ng Malasakit Center. Isa sa kanila ay si Melyn Apilis ng Brgy. Tukucan Tinoc, Ifugao. Kuwento niya, na-diagnose ang kanyang kapatid na babae na may brain cancer noong Setyembre 20, 2021. Sumabay pa ang kapatid niya na na-stroke noong Nobyembre. Nagpapasalamat tayo dahil natulungan sila sa pagpapagamot upang mapangalagaan ang kanilang buhay hanggang ngayon dahil sa tulong ng Malasakit Center.

Naalalayan din ng Malasakit Center na nasa Lung Center of the Philippines si Lovely Pagtalunan, isang guro sa Payatas Elementary School sa Quezon City. Na-confine ang kanyang ama dahil sa COVID-19 noong Hulyo 2020. Bagama’t nasawi ang kanyang ama, wala na silang binayaran sa total bill na umabot sa P700,000.00.

Wala ring binayaran sa kanyang panganganak si Jowilyn Torre sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City dahil sa tulong ng Malasakit Center doon.

Ang kuwento nina Melyn, Lovely at Jowilyn ay ilan lang sa napakaraming napagaan ng Malasakit Center ang dalahin. Kapag bumababa kami sa mga komunidad, lagi kong ipinaaalala sa mga residente ang mga benepisyong makukuha nila rito. Sabi ko nga palagi, “Pera ito ng taumbayan, ibinabalik lang sa kanila sa pamamagitan ng mabilis, maayos at maaasahang serbisyo mula sa Malasakit Centers.”

Masaya po ako na sa ating kasalukuyang 19th Congress ay muli akong nahirang na Chair ng Senate Committee on Health. Patuloy kong masusubaybayan ang implementasyon ng Malasakit Centers Act of 2019 para mas marami pa ang matulungan nito.

Para naman mas mapalakas pa ang ating healthcare system kahit saang sulok ng bansa, isinusulong ko ang pagtatayo ng super health centers lalo na sa mga kanayunan. Ito po ang improved version ng mga polyclinic, pero ang mga kagamitan at pasilidad ay maihahalintulad sa mga ospital sa urban areas. Kapag may nagkasakit sa malayong lugar, hindi na nila kailangang pumunta sa mga malalaking ospital na kadalasan ay nasa mga siyudad dahil kaya na silang gamutin sa kanilang super health center.

May nakalaang PhP3.587 billion budget para sa pagtatayo ng 305 Super Health Centers sa 2022 budget sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program. Ang P2.031 billion dito ay para sa infrastructure, at ang P1.556 billion ay para sa equipment. Sa kasalukuyan, anim na Super Health Center na ang sinisimulang itayo at magpapatuloy ito hanggang maabot ang ating layunin na ilapit sa mga komunidad ang kinakailangang pasilidad at serbisyong medikal na mangangalaga sa kanilang kalusugan.

Napakahalagang maisakatuparan natin ito, may pandemya man o wala, dahil hindi nawawala ang pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa aspeto ng kanilang kalusugan. Kaya dapat ay one-step ahead tayo at mas pagbutihin pa ang mga hakbang ng gobyerno upang mas maging ligtas ang buhay ng mga Pilipino sa banta ng mga sakit.

Ang tanging hiling lang po ng inyong Senator Kuya Bong Go ay mag-ingat po tayo para makaiwas sa mga sakit. Nariyan pa rin ang banta ng COVID-19, monkeypox, dengue, leptospirosis at iba. Pinakamabisa pa rin pong gamot ang todong pag-iingat. Magtulungan tayo para maproteksyunan ang buhay at kalusugan ng bawat Pilipino!