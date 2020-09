Malasakit Center sa Santiago, Isabela pang 82 na

UMAKYAT na sa 82 ang Malasakit Center ng gobyerno matapos ilunsad sa COVID-19 designated hospital na Southern Isabela Medical Center, sa Santiago City, Isabela ang pinakahuli.

Ito ang ikalawang Malasakit Center sa Isabela at ikatlo naman sa Region 2.

Sa mensahe sa isang video call, sinabi ni Senator Christopher Lawrence “Bong” Go na ang mga Malasakit Center ay isang one-stop shop kung saan matatagpuan ang mga concerned government agencies na may programang nagbibigay ng financial at medical assistance sa mga pasyenteng Pinoy, partikular na ang mga mahihirap at indigents.

“Lapitan ninyo lang ang Malasakit Centers para sa mga pangangailangan ninyong pangkalusugan. Para po ito sa lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap na nangangailangan ng tulong sa pampagamot. Sisiguraduhin natin na pagdating sa serbisyo mula sa gobyerno, sila ang ating uunahin palagi,” aniya.

Pinayuhan rin ng senador ang mga personnel at local officials na bigyan ng espesyal na atensiyon ang mga pinaka-vulnerable na miyembro ng komunidad at hinikayat ang mga awtoridad na gawing prayoridad ang kapakanan ng mga mahihirap at indigents na pasyente.

“Ang Malasakit Center po ay walang pulitika, basta Pilipino ka, lalo na kung poor and indigent patient ka, qualified ka po sa Malasakit Center,” ani Go. “Isa lang po ang ipinagbibilin ko at pakiusap ko sa ating health workers natin diyan, sa mga doctors, administrator ng ospital, unahin po natin ‘yung mga mahihirap at mga wala pong ibang matakbuhan, ito po ‘yung panahon na hirap na hirap na sila at humihingi ng tulong. Unahin natin at palaging protektahan ang kapakanan nila.”

Ang Malasakit Center ay ‘brainchild’ ni Go, at dito maaaring humingi ng tulong ang mga pasyente ng financial at medical assistance mula sa iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan, kabilang ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) at Philippine Charity Sweepstakes Office.

Ang Malasakit Centers Act of 2019 ay nilagdaan bilang batas ni Pang. Duterte noong Disyembre 2019 at layunin nitong gawing accessible para sa mga mamamayan ang lahat ng existing government medical at financial assistance programs, gayundin ay mapababa ang binabayarang hospital bills ng mga pasyente.

Samantala, nanawagan rin naman si Go ng kooperasyon sa imbestigasyong isinasagawa ng pamahalaan hinggil sa malawakang imbestigasyon ng pamahalaan sa alegasyon ng korapsiyon sa PhilHealth upang masigurong mapapanagot ang mga taong sangkot dito at mapaghuhusay ang serbisyo para sa mga mamamayan.