Malampaya shutdown pinasirit Meralco bill

Muling nagmahal ang kuryente sa service area ng Meralco ngayong Nobembre dahil sa Malampaya shutdown na nagpataas ng generation charge.

Ayon sa Meralco, umakyat ng 32.56 sentimos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente ngayong Nobyembre na nasa P9.4630 per kWh na.

Para sa mga karaniwang tahanan na ang konsumo ay nasa 200 kWh, magmamahal ang bayarin sa kuryente nila ngayong buwan ng P65.

Sabi ng Meralco, nagmahal ang generation charge ngayong buwan ng 29.11 sentimos per kWh dahil sa shutdown ng Malampaya natural gas facility. Ito ang nagpataas ng presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) at ng mga independent power producer (IPP).

Sarado ang Malampaya natural gas facility mula Oktubre 2 hanggang 25 para sa maintenance o pagkukumpuni kaya’t nabawasan ang supply sa WESM. Dahil kumonti ang supply, nagmahal ang presyo ng kuryente sa WESM kahit pa inawat ang pagmahal ng kuryente rito noong Setyembre 30, Oktubre 1, Oktubre 21 at 22 sa pamamagitan ng tinatawag na secondary price cap mechanism.

Nagdeklara pa ng yellow alert noong Oktubre 20 dahil pumalya ang ilang planta kaya nagmahal lalo ang kuryente.

Sabi ng Meralco, nagmahal ang kuryente sa WESM ng P1.7073 per kWh. Nagmahal naman ang kuryente mula sa mga IPP ng 81.86 sentimos per kWh nang magpalit ng mas mahal na panggatong ang First Gas-Sta. Rita at San Lorenzo dahil naka-shutdown ang Malampaya.

Kung tutuusin, ayon sa Meralco, mas mababa na ang dagdag singil sa generation charge dahil nakiusap na ito sa mga supplier para ipagpaliban ang paniningil ng bahagi ng pagmamahal ng kuryente at gagawin itong installment sa loob ng apat na buwan tulad ng iniutos ng Energy Regulatory Commission (ERC).

Bahagya namang bumaba ang kuryente mula sa mga power supply agreement sa AC Energy, First Gen Hydro Power, San Miguel Energy, at South Premier Power at 28.41 sentimos per kWh ang nabawas sa singil ng mga ito.

Sabi ng Meralco, patuloy pa itong nagre-refund ng 27.61 sentimos per kWh sa mga residential customer para sa distribution rate true up na nakikita sa bill bilang “Dist True-Up” kaya’t hindi pa ganoon kalaki ang tinaas ng singil sa kuryente.

Bumaba ng 4.03 sentimos per kWh ang transmission charge sa mga residential customer ngunit tumaas naman ng 7.48 sentimos per kWh ang bayad sa mga buwis, system loss at iba pang charges. (Eileen Mencias).