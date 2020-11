Malamig, madilim na lockdown: Pia nakakaramdam ng lungkot sa London

Lockdown na naman sa London, at alam ni Pia Wurtzbach ang ibig sabihin nito sa buhay niya.

“Matagal-tagal na rin akong hindi nagsi-share ng personal (not an ad) content. So here we are. Lumalamig na dito at 1st day na rin ng lockdown (ulit) so bawal na talagang lumabas.

“Relying on home workouts to keep myself active now. I got @gymbassy workouts to follow and my @whoop to track my training and recovery… kulang na lang ay motivation.

“Sa totoo lang ‘di ko na talaga alam kung saan ako huhugot ng motivation sa pagwo-workout. Haha. Pwede bang kumain na lang? Pero push pa rin kasi ang laki ng tulong nito sa mental health and well being ko.

“Kayo? How are you keeping yourself motivated? Okay pa ba kayo?” tanong ni Pia sa mga follower niya.

“Laban lang!” ang payo ni Pia sa mga fan niya, lalo na sa mga nawawalan ng pag-asa.

Mahirap at mas malungkot daw ang winter lockdown, at puwedeng makaapekto sa mental health.

“Oo nga, tapos maaga pang dumilim,” pagsang-ayon ni Pia.

“Kaya sana mawala na ang virus na ito para puwede na magsama-sama lahat,” saad pa ni Pia.

Paseksi kay Chard: Yassi ‘pinagtaksilan’ si Cardo

Isang nakakadalang panaginip ang pumukaw sa natutulog na damdamin ni Alyana (Yassi Pressman) para kay Lito (Richard Gutierrez) at maaaring bumago sa pagsasama nila ng asawang si Cardo (Coco Martin) sa Kapamilya teleseryeng “FPJ’s Ang Probinsyano.”

Nagkatampuhan ang mag-asawa bago pumasok sa trabaho si Alyana nang suutin nito ang isang seksing damit na ibinigay sa kanya ni Lito, at mariing tinutulan ni Cardo.

Ang hindi alam ni Cardo, sa umagang iyon ay ganadong bumangon si Alyana matapos nitong mapanaginipan ang dating kasintahan. Sa panaginip, binigyan siya nito ng mga alahas, ipinagtapat ang pag-ibig nito sa kanya, at pinangakuang tutuparin ang mga pangarap nila noong mga bata pa sila.

Hindi naman nakalampas kay Lito ang suot ni Alyana at pinuri ito, at inimbitahang sumama sa kanya sa isang construction site kung saan sila mamalagi ng ilang araw at itatayo ang susunod na proyekto ng kanyang kumpanya.

Ito ay isa lamang sa mga hakbang ni Lito para kunin ang loob ni Alyana hanggang sa bumalik ang dating nararamdaman nito.

Tuluyan na kayang madala si Alyana ng kanyang panaginip? Hanggang kailan itatago ni Alyana kay Cardo ang tunay na nakaraan nila ni Lito?

Tutukan ang “FPJ’s Ang Probinsyano” sa A2Z channel 11 analog TV sa Metro Manila at mga bahagi ng Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, Bataan, Batangas, Bulacan, at Pampanga. Available din ito sa iba’t ibang cable TV at satellite TV providers sa buong bansa.