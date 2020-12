Malalayong barangay tinulungan ng AKB

Isang buwan matapos bayuhin ng bagyong Rolly at Ulysses ang Bicol Region, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng tulong lalo na sa malalayong lugar. Ito po ang pinagkakaabalahan ng Ako Bicol Party-list nitong mga nagdaang linggo.

Kamakailan lamang ay bumiyahe ang AKB patungo sa coastal barangay ng Sabang, Vinzons, Camarines Norte upang maihatid ang halos 1,000 food packs sa ating mga kababayang lubos na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Malubak ang daan patungo sa destinasyon. May mga pagkakataong inabutan pa sila ng malakas na ulan ngunit hindi ito ininda ng grupo dahil iniisip nila na maraming nangangailangan sa kanilang patutunguhan.

Nang marating ang lugar, sinalubong ang AKB ng mga nakangiting residente. Napakasarap po ng pakiramdam na makita ang ating mga kababayan na nagagalak matapos mahatiran ng tulong. Nakakawala po ito ng pagod sa mahabang biyahe.

Bukod sa nasabing lugar, halos 500 food packs naman ang naipamahagi ng AKB sa ating mga kababayan sa Barangay Parang, Jose Panganiban, Camarines Norte.

Ipinahatid din po ng inyong lingkod ang food packs sa Camarines Sur, partikular sa Brgy. Taisan, Sipocot; Brgy. Salinggogon at Bagalatao sa Minalabac; Brgy. Salvacion at Filarca sa Tinambac. Mahigit 1,000 food packs ang naipamahagi ng AKB sa malalayong lugar na hirap maabot ng relief missions.

Tumulong din ang AKB sa distribusyon ng food packs mula kay Senador Francis “Kiko” Pangilinan. Kinailangan pa nilang tumawid ng dagat upang marating ang Barangay Sagurong sa San Miguel Island na sakop ng Tabaco City. Ang barangay Sagurong ay isa sa limang barangay sa isla na lubos na naapektuhan ng magkakasunod na bagyong tumama sa Albay.

Lahat po ng ito ay bahagi ng programang Tabang sa Kalamidad ng AKB na naglalayong tulungan ang lahat ng mga nangangailangan, gayundin ang mga nagdadalamhati dahil sa trahedya. Naging posible ang misyong ito sa tulong ng ating mga partners na laging handang tumulong anumang oras na tayo’y makiusap.

Nagpapasalamat po ang inyong lingkod at ang AKB kay Senador Nancy Binay, National Grid Corporation of the Philippines, Philippine Amusement and Gaming Corporation, PMFTC ( Philip Morris) sa mga bigay nilang bigas at relief packs.

Mahigit 100,000 pamilya po sa Bicol Region ang nawasak ang tirahan dahil sa nagdaang bagyo kaya’t marami pa ang nangangailangan ng tulong. Kumakatok ang inyong lingkod sa mga taong may ginintuang puso na tumulong sa mga sinalanta ng bagyo sa rehiyon. Higit na magiging makabuluhan ang pagdiriwang natin ng Pasko kung marami tayong matutulungan.