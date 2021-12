Malalagpasan ang pagsubok

“My idea of Christmas, whether old-fashioned or modern, is very simple: loving others. Come to think of it, why do we have to wait for Christmas to do that?”

– Bob Hope

Maligayang pasko mga ‘iGan.

Pero para sa mga marami sa ating kababayan sa Visayas at Mindanao, na labis na pininsala ng bagyong Odette, hindi ko alam kung papaano magiging masaya ang pagdiriwang sa araw ng Pasko.

Bilang Pilipino, naniniwala ako na kayang-kaya na malagpasan ang ganitong pagsubok.

Saksi ako mismo sa pagbangon ng mga naging biktima matapos ang pagputok ng mga Bulkang Pinatubo, Mayon at Taal; ng mga bagyong Ondoy at Yolanda; at hanggang ngayon ng Covid19.

At sa mga ganitong situwasyon lalong nagiging makahulugan ang totoong diwa ng pasko – ang magmahalan tayong lahat.

Sa mga pinadapa ng bagyong Odette na nawalan ng mga tahanan, huwag na huwag nating kalimutan na ang ginugunita natin na Siyang may kaarawan, na si Hesukristo, ay wala ring sariling tahanan nang ipanganak.

Kailangang mag-ikot ng mag-asawang Jose at Maria para maghanap ng masisilungan hanggang sa mapadpad sa isang sabsaban. Sabsaban, lugar para sa mga hayop, naging simbolo ng pagpapakumbaba ng nag-iisang Anak ng Diyos.

Sa kabila ng lahat, huwag na huwag bumitaw sa Kanya at panatilihing nagniningas ang mitsa ng pag-asa.

Nasusulat na, “No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him.” (1 Corinthians 2:9) (“Walang nakita ang mata, hindi narinig ng tainga, at hindi naisip ng isip kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kanya.” ( 1 Corinto 2:9 )

Minsan, salamat at nasa gitna tayo ng election fever kung kaya’t kahit papaano naging mabilis ang tulong ng halos lahat ng politiko, sinsero man o pakitang tao. Ang mahalaga maraming biktima ang nakikinabang dito.

Saludo ako sa PAG-ASA (Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration), NDRRMC (National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga iba’t ibang PDRRMO (Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office) at MDRRMO (Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office), mga Local Government Unit (LGU) sa maagang pagbibigay ng babala at nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga residenteng malapit sa baybayin, Philippine Coast Guard (PCG) Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP)

Sa Kapuso Foundation, Inc. at iba’t ibang foundation at organization na lumilikom ng pondo para tulong sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette;

kay Nathaniel ‘Mang Tani’ Cruz, sa aming GMA News team – na nasa sa lugar bago at pagdaan ng bagyong Odette, mga reporter ng Super Radyo DZBB, stringers, mga iba’t ibang tv network, radio stations at print media, maging ang mga netizen na nagpadala ng kuha nila sa pinsala ng bagyong Odette.

Ngayon ang panahon ng pagtutulungan hindi ng siraan. Ngayon ang panahon ng damayan hindi ng sumbatan. Ngayon ang panahon ng bayanihan hindi ng paligsahan. Ngayon ang panahon ng kalinga hindi ng intriga.

Mag-ingat sa mga binibitawang salita, lalo na ng mga presidential aspirants. Partikular dito ang sinabi ni Vice President Leni Robredo na tila nagkulang daw sa paghahanda gayong ang mga dinalaw niya ay nasa sa evacuation center nga.

Hindi ito nakakatulong lalo na sa mga miyembro ng media na di lang pagbabalita ang ginawa habang nasa panganib ang kani-kanilang buhay. Katuwang din sila sa pamamahagi ng tulong sa mga biktima.

Nakikiramay tayo sa mga naulila at dumadamay sa mga naiwan.

Mga ‘iGan, Walang iwanan!!!