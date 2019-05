Malala sa Thailand: Bela humingi ng dasal para sa amang may sakit

Katatapos lang ng birthday ni Bela Padilla. Pero nasundan agad ‘yon ng lungkot, base sa tweet niya kahapon.

“My dad isn’t doing too well atm and is in a hospital in Thailand. I’m flying over to check on him and would love if you can all help me pray for him,” tweet ni Bela.

Agad namang bumuhos ang panalangin para sa ama ng mga taong nagmamahal kay Bela.

Sharon nanindak ng batang aktor

Natakot, kinabahan at na-intimidate ang baguhang si Kent Gonzales nang malamang si Sharon Cuneta ang lalabas na ina niya sa horror movie na “Kuwaresma” mula sa Reality Entertainment at Globe Studios.

“Megastar ‘yon, ako newcomer lang. Every day, natakot, kinabahan,” pahayag ni Kent sa karanasan niya with Sharon.

Hindi naman daw siya naka-rinig ng masamang comment kay Direk Erik Matti habang umaarte siya.

“Si Direk Erik kasi, ‘pag may mali ang isang artista, sinasabi niya agad. And if okey ka naman, pinapa-feel niyang maganda ang ginawa mo,” rason niya.

Mula sa Tacloban ang pamilya ni Kent bago napunta sa Maynila. Ang ate Pam niya ang madalas niyang kasama dahil mahilig itong sumali sa beauty contests.

“Bago ang ‘Kuwaresma,’ nag-aaral po ako. Sa Trinity University of Asia. Grade 11 po.

Nag-give up muna ako sa pag-aaral dahil rare opportunity ang showbiz. Hindi naibibigay sa lahat ng tao, nandiyan lang naman ang school, puwede akong bumalik kaya pina-prioritize ko ang showbiz,” saad ng baguhang aktor.

Sa pagko-concentrate sa showbiz, nakasuporta kay Kent ang Reali-ty Entertainment kung saan sampung taon ang kanyang pinirmahan.