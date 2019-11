Malaking interes sa lending idulog sa korte

Good morning po Attorney Claire:

May itatanong lang po sana ako. May mga online lending app po ako na nautangan. Good payer naman po ako from the start, pero sa ngayon po ay ‘di ko na po kayang bayaran lahat nang sabay-sabay dahil nawalan po ng trabaho ang asawa ko at mawawalan din po ako ng trabaho dahil maselan po ang pagbubuntis ko.

Willing pa rin naman po akong magbayad kaya nga lang po hindi sila tumatanggap ng installment. At higit pa po doon, napakalaki po nila magpatubo. Sa isang araw po na delayed payment, may katumbas po na 7.5 to 10% interest per day. At napakalaki po noon, mas lalo po akong nilulubog.

Nakikiusap po ako na kung puwede ‘yung principal nalang ang bayaran ko tutal nu’ng nakuha ko naman po ‘yung ni-loan ko ay may bawas na rin pong malaki para sa processing fee raw po nila.

May mga term or agreement pong nakalagay sa apps pero wala pong pirmahan na nangyari. Ngayon po, since online application po siya, ID at payslip lang po ang hiningi sa akin. Ang ginagawa po nila ngayon ay ‘yun po ang ginagamit nilang pana­nakot na ipapakulong po ako, tatawagan mga contacts sa cp ko at Facebook, kahit dalawa lang naman po ang ibinigay ko sa kanila at ipo-post daw po ang picture at ID ko sa social media. Wil­ling naman po ako magbayad nang pakonti-konti pero ayaw po nila. Hindi ko po talaga kaya ang mga pinapatong nilang interes araw-araw. Ano po ba ang puwede kong gawin?

Salamat po,

Jhade

Mrs. Jhade:

Walang nakukulong sa utang. ‘Yung napakalaking interest na pinapataw sa iyo ay maaari mong idulog sa korte upang i-question ang legalidad nito. May mga kaso kasing nadesisyonan ang Sup­reme Court kung saan sinasabi na maaaring maibaba ang interes kahit na napagkasunduan pa kung ito ay hindi makatao at reasonable dahil ang sobrang taas at hindi makataong interes ay maituturing na ‘contary to morals’. Sa kasong Rolando C. De La Paz Vs L & J Deve­lopment Company, G.R. No. 183360, September 8, 2014 ay sinabi ng Supreme Court:

“Time and again, it has been ruled in a plethora of cases that stipulated interest rates of 3% per month and higher, are excessive, iniquitous, unconscionable and exorbitant. Such stipulations are void for being contrary to morals, if not against the laws.”

Ang pananakot na ginagawa niya na ipapahiya ka sa mga kaibigan mo sa social media ay labag sa batas. Maaari mo siyang makasuhan sa salang cyber libel at pati na rin ang paglabag sa Data Privacy Act. Magpunta lamang sa NBI Cybercrime Division at Anti-Fraud Division.

