Malaking Hamon sa PUV modernization

Sa kabila ng malawak na suporta ng mga mananakay, malayo pa ang PUV modernization program (PUVMP) sa target na gawing moderno ang mga dyipni sa buong Pilipinas; eto ang nasabi ni Mr. Freddie Hernandez, Chairman ng Taguig Transport Service Cooperative.

Ang Taguig TSC ay isa sa mga naunang grupo ng mga operator at drayber na sa sumama sa modernisasyon. Sila rin ang itinuturing na modelong kooperatiba sa ilalim ng PUVMP.

Nilikha ang PUVMP sa ilalim ng Department Order 2017-011 ng Department of Transportation, at binigyan detalye ng Memo Circular 2018-006 ng LTFRB. Layunin nito na gawing ligtas at moderno ang mga sasakyan na pumapasada sa bansa. Sagot din eto sa malalang polusyon na nanggagaling sa usok ng mga pampasaherong sasakyan; ang mga modernong unit ay dapat pumasa sa Euro 4 smoke emission. Meron din cashless payment, libreng wifi at binabantayan ng CCTV camera.

Kooperatiba o kumpanya na ang magpapatakbo; wala na ang kanya-kanyang patakbo ng mga dyipni. Bawat grupo ay may sariling terminal para sa garahe at maintenance; hindi na nakabalandra sa kalye.

Tapos na sana noong Hunyo ang PUVMP kung hindi dumating ang Covid-19. Hindi lang natigil ang pasada ng mga modernong dyipni, tumigil din ang processing ng mga aplikasyon ng mga kooperatiba sa mga ahensiya ng gobyerno noong ECQ at MECQ. Kaya itutuloy ang PUVMP hanggang umabot sa target na 185,000 na modernong dyipni, ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra.

Para ma-enganyo lalo na ang mga operator, dinoble pa ng DOTr ang ayuda na P160,000 kada isa sasakyan, mula sa dating P80,000. Una narito ang 5% downpayment, 6% na interest sa pautang mula sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines at 7 years-to-pay ang nasabing utang.

Sabi ni Ka Freddie, nasa 1,100 kooperatiba na ang nagpapalista sa Office of Transport Cooperatives at Cooperative Development Authority. Base sa aplikasyon nila, aabot na sa 80% ang maaaring mapalitan ng modernong unit. Sa kasamaang palad, wala pa sa 10% ang napapalitan dahil sa kabagalan ng paglabas ng pondo mula sa mga bangko, at sa limitadong kapasidad ng mga pagawaan ng modernong dyipni.

Dagdag pa rito, may mga operator at drayber na hangga ngayon ay may agam-agam pa sa pagmo-moderno. Dahil inalis na ang boundary system, lumiit ang kita ng mga operator. Kapalit naman nito ang pagkakaroon ng coverage ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Makikinabang din sila ng retirement benefits, lalo na’t marami sa mga member ang malapit na sa senior.

Nakakapanibago sa mga member na wala na silang ownership ng sasakyan; ang pag-aari ay napunta sa kooperatiba. Pero lahat naman ng problema ng pagmamay-ari ay aakuin ng kooperatiba: management, maintenance, repair, spare parts at rehistro, lalo na kung may aksidente.

Maghihintay na lamang ang mga member ng kita. Kung member-drayber, may hiwalay na kita sa pagmamaneho.

Sa Taguig TSC, para maging member, kailangan lamang ng P50,000 pambayad: P20,000 bayad sa prankisa (consolidation, cancellation, dropping, substitution at registration); P10,000 bilang membership fee, at ang natitirang P20,000 ay magsisilbing deposito sa pangalan ng member. Ayon kay Ka Freddie, pang habambuhay ang membership at maaaring ipamana.