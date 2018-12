Malaking bunganga ni Anne pinagpiyestahan ng mga fan

Patok na patok sa mga netizen ang pananakot ni Vice Ganda kay Anne Curtis sa “Gandang Gabi Vice.” Na­ging guest si Anne sa show ni Vice para magkuwento ng naging isang buwang honeymoon nila ng mister niyang si Erwan Heussaff sa South Africa.

Isa sa pinuntahan na lugar nina Anne at Erwan ay ang gorilla sanctuary sa Volcanoes National Park in Rwanda. Kinuwento ni Anne na sa pag-observe nila sa natural habitat ng mga gorillas, may isang gorilla na naglakad at dumaan sa kinauupuan nila at naitulak nito si Erwan.

Hindi raw dapat sila mag-panic at dapat maging submissive sa pamamagitan ng pag-bow. Noong pinamuwestra ni Vice kay Anne kung paano mag-bow sa mga gorillas, biglang may lumabas sa lamesa sa gitna nila ni Vice na naka-gorilla costume. Napatili si Anne at muntik nang matumba dahil sa suot niyang mataas na heels.

Pinaulit-ulit pa ni Vice ang pagtili ni Anne sa screen at sabay freeze sa laki ng buka ng bibig ni Anne.

Sunod naman ay tinanong ni Vice si Anne sa experience nila ni Erwan na mag-glamping or glamorous camping sa Africa. Sey ni Anne na masarap mag-glamping pero dapat daw mag-ingat sa mga nocturnal creatures o mga hayop o insects na lumalabas lang tuwing gabi.

Humingi ng halimbawa si Vice kay Anne ng nocturnal creature na iniiwasan na makita nito. Sagot ni Anne ay ‘yung mga malalaking gagamba. Bigla na lang may bumabang isang malaki at maitim na gagambang mula sa itaas na ikinatili ulit ni Anne.

Hindi mapigilan na pagtawanan ulit ni Vice ang pinaulit-ulit na video ni Anne habang tumitili ito at mu­ling na-freeze sa nakabukang bibig ng aktres. Sey ni Vice ay matutuwa raw ang mga dentista sa effortless na pagbuka ng bibig ni Anne!

Siyempre, tuwang-tuwa rin ang mga fan at nagpiyesta talaga sila sa bunganga ng idolo nila, na bida rin ng “Aurora.”