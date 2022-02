Malakihang vote buying nabuking

INIHAYAG ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) na nakatanggap na sila ng impormasyon na nagkakaroon na ng vote buying kung saan ay malaking halaga ang iniaalok ng mga kandidato sa mga botante upang bilhin ang boto nito sa darating na halalan sa Mayo.

Sa panayam sa ANC nitong Lunes, sinabi ni PPCRV chairperson Myla Villanueva na ang dayaan sa halalan ay nangyayari na bago pa man ang nalalapit na botohan.

“We hear a lot of issues about vote-buying and it’s very difficult for PPCRV to catch that and report it. We’re hearing a lot of big numbers being offered to people and families in fact,” pahayag ni Villanueva.

Aniya, kinakailangan din nila ng maraming volunteers upang imonitor ang gaganaping halalan.

Samantala, nagbabala ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) laban sa money laundering ngayong papalapit ang halalan.

Sa advisory kahapon ay pinaalalahanan ng AMLC ang lahat ng mga sakop nito tungkol sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng batas tulad ng pagbabantay sa mga pumapasok at lumalabas na pera sa mga financial institutions tulad ng mga bangko at e-wallets at pag-report ng mga kaduda-dudang transaksyon. (Dolly Cabreza/Eileen Mencias)