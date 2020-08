Malaki ang tiyan: Arci Munoz napagkamalang buntis

Girl of my dream, at girl crush, ang karamihang reaksiyon ng mga fan, netizen, kaibigan ni Arci Munoz sa bagong paandar niya sa Intagram.

Makikita sa IG ni Arci ang photo na nakaupo siya, naka-side view, at super emote. Kasunod ang video na naglalakad siya palayo sa camera, at biglang humarap.

Parehong naka-2 piece bikini si Arci sa photo at video.

Sa video ay kitang-kita ang kurba ng kanyang katawan, at tila nang-aakit nga siya ng mga follower niya.

“Don’t follow me, you’ll end up in my arms. charot!” ang maharot na caption ni Arci.

“Patay, I followed you,” sabi ni Angel Locsin.

“@therealangellocsin halika na madam tayo ay lumipad na sa kalawakan…” pag-anyaya naman ni Arci kay Angel.

At siyempre, sangkatutak na papuri rin ang mababasa mula sa kanyang mga fan, mapa-lalake o babae man.

Pero sa unang picture nga, na naka-bikini nga si Arci, at nakatagilid ang kuha, sa unang tingin ay hindi mo nga mapapansin ang napansin ng iba.

Sabi ni itsvannijackie: “U look pregnant ate?”

Na sagot naman ni Arci: “@itsvannijackie shet onga no! Haha. Wait edit ko for you. Hehe.”

Medyo sarkastiko ang sagot ni Arci, pero walang pagtutol siyang sinabi.

Eh, may isa pang humirit, na ganun din ang mensahe:

michsantiago12: “You look preggy sa first pic.”

At dito na nga parang teka lang, bigla kong sinuri ang photo na `yon ni Arci. Eh, mas kabaliw pa ang sagot niya sa pangalawang fan na nagduda.

“@michsantiago12 baka nga! Haha,” sagot niya.

Oh, di ba? Parang pahopya rin, o bahala kayong mag-isip ang dating ng sagot ni Arci.

At siyempre, sinuri na namin ang photo. At oo nga, malaki ang tiyan ni Arci sa anggulong `yon.

Well, kahit naman siguro sinong seksi, kapag pinaupo mo, kinunan mo na patagilig, at pinayuko mo, magkakaroon talaga ng bilbil, lalaki talaga ang tiyan.

Well…

Super yakapan sa London:

Pia, Jeremy dedma sa physical distancing

Tapos na nga ang 14 days self quarantine ni Pia Wurtzbach sa London, kaya naman malaya na siyang nakakalapit sa pamilya niya, at siyempre sa dyowa niyang si Jeremy Jauncey.

Ang bongga ngang makita na after a long time ay magkasama na, magkayakap, sa Instagram story ni Jeremy, sila ni Pia.

Super aliw nga na parang reporter talaga si Jeremy na dinidetalye, nilalarawan ang mga eksena, ganap ni Pia, ha!

Agad-agad nga silang rumampa sa mala-palengkeng lugar sa London. Super buy agad sila ng mga paborito nilang pagkain, lalo na si Pia, na hindi nagpaawat na tumikim agad ng masasarap na cakes, na sabi nga niya ay cheat day naman niya.

Marami nga ang naaliw sa malambing na pakikitungo ni Jeremy kay Pia, na feel na feel nga raw kung gaano kamahala ng binata ang dalaga.

Well, dahil nasa tamang edad na si Pia para mag-asawa, 26 years old siya noong sumali sa Miss Universe 2015, na napanalunan nga niya, at nangangahulugan lang na 31 years old na siya ngayon, kaya tamang-tama nga siguro na lumagay na rin siya sa tahimik.

Di ba nga, ang mga ganitong edad ang hinahabol ng mga babae na gusto pang magka-anak ng marami.

So, sana nga ay sina Pia at Jeremy na ang magkatuluyan.

May mga nagbiro nga pala, na dedma raw sina Pia at Jeremy sa physical distancing sa London, dahil magkaakbay nga sila habang naglalakad.

Well, pareho naman silang safe, at sa tagal nilang hindi nagkita, mapipigil mo ba sila na magyakapan? Hindi, no!

Pero in fairness sa kanila, pareho silang naka-face mask habang naglalakad sa kalye.