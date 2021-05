Malakas na ‘boo’ kay Huang

Kumukulo ang dugo ng kurimaw nating mahilig sa libreng mami’t siopao nang madinig niya ang mga pahayag ni Chinese Ambassador Huang Xilian na sila raw ang tunay na kaibigan ng mga Pinoy.

Sabi ng kurimaw natin, kung sa umpukan ng mga tomador sa Tundo sinabi ni Huang ang mga pinagsasabi niya sa virtual Vaccine Summit, malamang na suwerte raw kung sapak lang sa ngala-ngala ang aabutin nito. Kapag kumuyog kasi ang mga taga-Tundo, tonsil mo lang ang walang latay.

Bakit nga naman hindi maiinis ang kurimaw natin, aba’y matapos kasing sabihin ng embahador na dapat suriin ng mga Pinoy kung sino ang tunay na kaibigan, nilitanya niya ang mga tulong daw na ibinigay ng China sa Pilipinas.

Kabilang sa binanggit niya ay ang mga bakunang kontra-COVID na Sinovac at mga PPE umano na donasyon ng China.

Hindi kataka-taka mga tropapips kung maimbiyerna at mapasigaw ng boo!!! ang kurimaw natin dito kay Huang dahil alam ng mga Pinoy ang pinaggagawa nila sa West Philippine Sea.

Sabi ng embahador, natural daw sa magkapitbahay ang nag-aaway pero ang mahalaga raw eh tahimik na nareresolba ang gusot. Pero teka, may kaibigan bang nang-aagaw ng bakuran ng kapitbahay at nangunguha ng pagkain sa ref?

Bagaman may isang milyon na donasyon ng bakuna ang China, hindi ba’t babayaran naman ng Pilipinas ang higit na malaking bahagi ng bakuna? Bukod doon, saan ba nanggaling ang veeruz na COVID-19? Hindi ba sa kanila.

Hirit ng kurimaw natin nanginginig pa ang bagang sa galit, kung tutuusin daw eh dapat libreng ipamigay ng China ang bakuna sa lahat ng bansa na walang ibang mapagpipiliang bakuna sa ngayon.

Batid naman ng mundo na hindi kasing taas ng bisa ng ibang bakuna ang bakunang Sinovac ng China. Iyon nga lang, ang mas mabibisang bakuna na gaya ng Pfizer at Moderna na manggagaling sa western country eh unang nakopong siyempre ng mga mayayamang bansa na mas madami ang COVID cases tulad sa Amerika at Europe.

Bukod sa babayaran ng Pilipinas ang mga bakuna, at kasalanan ng China kung bakit may COVID-19, aba’y malaking perwisyo ang ginagawa ng China sa WPS. Bukod sa inaagawan nila ng tone-toneladang isda ang mga mangingisdang Pinoy na dapat inuulam ng mga Filipino, winawasak pa nila ang mga yamang-dagat sa WPS at tulad ng paghakot nila sa mga malalaking taklobo na bilyon-bilyon ang halaga.

Kailangan pa ba nating ipaalala na gumawa sila ng mga pekeng isla sa loob ng teritoryo ng Pilipinas at nilagyan ng mga armas? Itinataboy pa at sinasagasaan nila ang mga bangkang pangisda ng mga Pinoy.

Dapat nagbasa si Huang ng survey noong July 2020 na -36 ang net trust rating ng mga Pinoy sa China. Ibig sabihan, sadsad na sadsad ang kawalan ng tiwala sa kanila ng mga Pinoy. At alam ng Pinoy kung sino ang tunay na kaibigan–hindi ang China.

Kung gusto ni Huang na patunayan na kaibigan ng Pinoy ang China, aba’y irekomenda niya sa presidente nila paalisin ang lahat ng barko nila sa teritoryong sakop ng Pilipinas at lisanin nila ang mga pekeng isla at ibigay sa Pilipinas.

Kung hindi iyong magagawa, isang malakas na boo!!! kay Huang. . Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”