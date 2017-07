Malacañang tinablan sa bansag na ‘moron’ kay Pangulong Duterte

Umalma ang isang opisyal ng Palasyo ng Malacañang sa bansag ng isang Kuwaiti press kay Pangulong Rodrigo Duterte na isang ‘murderer’ at ‘moron’ na lider ng bansa.

Sinagot ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang banat ng Kuwait Times kung saan isinalarawan si Pangulong Duterte sa kanilang editorial cartoons bilang lider na uhaw sa dugo, butcher at miyembro ng ‘Moron National Liberation Front’.

Noon pang Mayo 30 lumabas ang editorial cartoons subalit ngayon lang ito pinatulan ng Palasyo matapos itong pausukin ng netizens sa social media.

“Those Kuwaiti Times cartoons in so far as it projects PRRD as a murderer is excessively stupid, destructively moronic, outrightly malicious and the exact opposite of reality,” ani Panelo.

Ginagawang suki ng Kuwait Times si Pangulong Duterte dahil ikaanim na editorial cartoons na ang inilabas ng naturang pahayagan laban sa pangulo ng Pilipinas.

Nanindigan si Panelo na kuntento naman ang mayorya ng mga Flipino sa trabaho ng Pangulo kaya wala silang dapat ipangamba.

Maging ang deklarasyon aniya ng martial law sa Mindanao ay kinatigan din ng Korte Suprena at suportado ng dalawang kapulungan ng Kongreso.