Malacañang sa mga binagyo: Huwag pasaway, lumikas na!

Nanawagan ang Malacañang sa mamamayan na nakatira sa mga lugar na dadaanan ng bagyong ‘Odette’ na makipagtulungan at sumunod sa abiso ng kanilang mga lokal na opisyal para sa kanilang kaligtasan.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na batay sa huling report na nakarating sa Palasyo, 98,091 na katao ang nailikas na sa mas ligtas na lugar bilang pre-emptive evacuation sa Regions 7,8,10 at Caraga na siyang tinamaan ng bagyo.

“We continue to remind the public, especially those in typhoon-affected regions, to take the necessary precautionary measures and cooperate with respective authorities should there be a need for immediate evacuation in your areas,” ani Nograles.

Tiniyak ng kalihim na nakahanda na ang lahat ng mga ahensiyang nakatutok sa mga lugar na dadaanan ng bagyong ‘Odette’ para alalayan ang mga maaapektuhang residente. (Aileen Taliping)