Malacañang pinakiusap maliliit na negosyo sa mga LGU

Hinimok ng Malacañang ang mga local government unit (LGU) na palawigin ang deadline para sa mga kinakailangang bayaran sa kanila ng mga maliliit na negosyante.

Sa kanyang pahayag nitong Biyernes, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hinihiling ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na magbigay ng “regulatory relief measures” sa mga negosyante na apektado ng mahabang lockdown dahil sa COVID-19 pandemya.

“The IATF likewise appealed to LGUs to provide regulatory relief assistance, such as but not limited to deferment of payment of deadlines for local government business fees, to micro, small, and medium business establishments,” pahayag ni Roque.

Tinukoy ni Roque na ang mga sinasabing negosyo ay iyong hindi pinayagang mag-operate o lubhang naapektuhan ng mga paghihigpit na pinatupad dahil sa iba’t ibang community quarantine classification sa bansa.

Dahil sa istriktong pinatupad ang pananatili lamang sa mga tahanan noong kasagsagan ng pandemyang dulot ng COVID-19, maraming negosyo ang natigil sa kanilang operasyon kung kaya’t napakaraming manggagawa rin ang nawalan ng trabaho. (Prince Golez)