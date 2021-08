Malacañang niresbakan mga kontra sa `dolomite beach’

Binuweltahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kritiko na patuloy na bumabatikos sa multi-milyong pisong dolomite project sa Manila Bay.

Sa kanyang Talk to the People Huwebes ng gabi, sinabi ng Pangulo na wala siyang nakikitang mali sa proyekto dahil matagal nang utos ng Supreme Court (SC) na linisin ang Manila Bay.

Ilang administrasyon na aniya ang nagdaan subalit walang nangahas na tumugon sa utos ng SC para ayusin ang Manila Bay na dati ay mistulang dagat ng basura.

Pinuri pa ng Pangulo si Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Roy Cimatu dahil sa pagpapaganda aniya sa Manila Bay.

“Alam mo maraming nagrereklamo diyan. Ginagawa na nga ni Cimatu ang lahat para mapaganda `yong…What is beautiful is beautiful period. Dolomite is beautiful to the eyes, period,” dagdag ng Pangulo.(Aileen Taliping)