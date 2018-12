Malacañang napuno na sa United Nations, bumuwelta

NAPUNDI na ang Malacañang sa pagi­ging maingay ng United Nations at pakikialam sa panloob na usapin ng bansa na may kinalaman sa human rights.

Tinawag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na iresponsable at hindi maingat si United Nations Special Rapporteur Michael Forst matapos manawagan sa gobyerno na iti­gil na ang lahat ng uri ng karahasan laban sa mga nagtatanggol sa karapatang pantao.

Sinabi ni Panelo na wala sa tono si Forst at hindi lamang nito pinababa ang integridad ng UNSR kundi ang buong mekanismo ng UN.

Nagsasawa na aniya ang Malacañang sa ganitong estilo na paggamit sa UN para mag-ingay sa mga walang basehang kritisismo ng grupong nagpapagamit sa mga politiko sa oposisyon.

“We are fed up with this practice of using the UN as a platform to parrot baseless criticisms of local interest groups who are supported by resentful politicians belonging to the opposition,” ani Panelo.

Kung na-validate lamang aniya ni Forst ang kanyang mga impormasyon mula sa mga nagpapanggap na human rights defender ay malalaman nitong salat sa katotohanan ang mga ipinag-iingay ng mga ito.

Dahil dito, hinamon ni Panelo ang mga grupong nagbibigay ng maling impormas­yon kay Forst na isumite ang mga umano’y kaso ng human rights violation sa kanilang mga miyembro.