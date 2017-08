Malacañang napikon sa komento ni PNoy

Sinagot ng Malacañang ang komento at obserbasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na tila wala yatang nangyari sa war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“With all due respect to former President Aquino, the results of PRRD’s anti-illegal drug campaign speak for themselves,” ayon sa inilabas na pahayag ni Presidential spokesperson Ernesto Abella.

Paliwanag ni Abella, unang-una aniya, ang anti-drug campaign ng Duterte administration ay nagresulta sa boluntaryong pagsuko ng 1.3 milyong drug personalities.

Pangalawa, umaabot aniya sa 96,703 drug personalities ang naaresto sa unang taon ni Duterte — malayong-malayo umano sa 77,810 drug personalities na nahuli sa loob ng anim na taong panunungkulan ng Aquino administration.

Pangatlo, ayon pa kay Abella, umaabot sa 2,445.80 kilos ng shabu ang nakumpiska sa unang taon pa lamang ng anti-drug campaign ng gobyernong Duterte.

Habang nasa 3,219.07 kilos ng shabu lamang ang nasamsam sa loob ng anim na taon ni PNoy sa Malacañang.

“Much ground has been gained in the campaign against hard drug traffickers and violators, but the mission is to end the demand, production, distribution and sale of illegal drugs. Comments like the above from past leaders imply a jaded cynicism borne of a history of political opportunism,” banat ni Abella.

Bumanat din si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo.

Tinawag nitong ‘shamelessly cocky’ at ‘outrageous chutzpah’ ang komento ni Aquino sa war on drugs ng Duterte administration.