Malacañang nakiusap sa media: Walang fake news sa SEAG

NAKIUSAP ang Malacañang sa ilang media outfits na ma­ging maingat sa mga inilalabas na balitang may kinalaman sa South East Asian (SEA) Games.

Kasunod na rin ito ng mga kumalat na maling larawan at fake news nitong mga nakalipas na araw na iniugnay sa gaganaping SEA Games sa bansa.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Pane­lo na mas mainam na i-verify muna ng media ang kanilang impormasyon bago ilathala ang mga ito dahil mas naitatanim sa isipan ng publiko ang mga pagkakamali kaysa paglilinaw at pangangatwiran.

“We call on media outfits to be more prudent in their reporting and avoid publishing information without verification, as allegations are remembered, not their clarifications or justifications,” ani Panelo.

Hinimok ng kalihim ang publiko na huwag agad maniwala sa mga nababasa dahil maaaring ang mga ito ay produkto ng fake news na ang layunin ay sirain ang mga ginagawa ng gobyerno.

“We ask everyone to be more circumspect in reading articles that may contain false information or fake news. Let us not believe them outright.

Many of them turn out to be untrue,” dagdag pa ni Panelo.

Kabilang sa mga lumabas na diumano’y fake news ay mga larawan ng hindi pa natatapos na sports facilities na gagamitin para sa SEA games, subalit kalaunan ay natuklasang hindi pala sa Pilipinas kundi larawan mula sa ibang bansa, pati na ang larawan na ginamit ang watawat bilang sapin sa mesa na kuha pala apat na taon na ang nakaraan sa HongKong. (Aileen Taliping)