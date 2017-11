Malacañang naglinaw sa walang pasok

Naglabas ng paglilinaw ang Malacañang para hindi magkalituhan kaugnay sa inilabas na proklamasyon sa suspensiyon ng pasok sa mga paaralan at opisina sa Nobyembre 13 hanggang 15 dahil sa 31st ASEAN Summit and Related Meetings + Special Ce­lebration of ASEAN@50 with the Leaders.

Sinabi kahapon ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar, batay sa nakasaad sa Proclamation No. 332, idineklarang special non-working days sa National Capital Region, Bulacan at Pampanga.

Batay pa aniya sa Office of the Executive Secretary, walang pasok sa mga opisina, mapa-pri­bado man o pampublikong tanggapan, at wala ring pasok ang mga estudyante sa lahat ng antas, public at private.