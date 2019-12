Malacañang naalarma sa lambanog poisoning

NAALARMA ang Malacañang sa ulat ng pagkamatay ng 12 katao dahil sa pag-inom ng lambanog sa Laguna at Quezon.

Sa isang statement, pinayuhan ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang publiko na iwasan ang pagbili ng mga produktong hindi sertipikado ng Food and Drug Administration.

“We remind the public that they should always check whether their alcohol purchases, or any product that they consume for that matter, have been registered or approved by the Food and Drug Administration,” saad ni Panelo.

“Prudence dictates that we should always be mindful of what we ingest, particularly during this time of merrymaking,” dagdag pa niya.

Sa ulat ng Laguna Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga biktima ay nagmumula sa mga bayan ng Rizal at Nagcarlan sa Laguna, at Candelaria sa lalawigan ng Quezon.

Pinagbawal na ni Laguna Governor Ramil Hernandez ang pagbebenta ng lambanog sa lalawigan. (Prince Golez)