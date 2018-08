Malacañang  kinalampag sa health ni Digong

Dapat maging bukas ang Malacañang sa pagbuyangyang ng tunay na kondisyon ng kalusu­gan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa ganitong paraan ay matutuldukan ang mga haka-haka, ayon ACT Teachers Rep. Antonio Tinio.

Iginiit ng solon na karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan.

“To end all speculation on this matter, Malacañang should make a full disclosure on the President’s state of health,” pahayag ni Tinio.

“The public has the right to know,” dagdag nito.

Nauna nang sinabi ni Communist Party of the Philippines (CPP) founding chairman Jose Maria Sison na na-comatose diumano si Duterte.

Mariin namang pina­bulaanan ng Malacañang ang ipinahayag ni Sison.