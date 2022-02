Malacanang dumistansiya sa pagka-wanted ni Quiboloy

Dumistansiya ang Malacañang sa abiso ng Federal Bureau of Investigation (FBI) na naglagay sa wanted list sa spiritual adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Pastor Apollo Quiboloy.

Si Quiboloy ay inakusahan ng sex trafficking sa Estados Unidos.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na nagsalita na ang Department of Justice (DOJ) hinggil sa isyu kaya hintayin na lamang ang susunod na mangyayari.

Wala aniyang natatanggap ang Department of Justice na request mula sa gobyerno ng Amerika para hilingin na ma-extradite si Quiboloy at anumang hakbang ay kailangang dumaan sa diplomatic channel.

“Let me refer to the statement of Secretary Meynard Guevarra, he said and I quote:” We have not received any official communication from the US government. Extraditionncannot be done motu propio especially if the subject is our own citizen. Any communication will be coursed through diplomatic channels,” ani Nograles.

Hinggil naman sa panawagang mag-isyu ng immigration lookout bulletin ang gobyerno laban kay Quiboloy, sinabi ni Nograles na nagsalita na rin ang DOJ kung saan maaring mag-isyu pero nakaabang sila sa mga susunod na mangyayari habang sinusuri ang hawak nilang mga ebidensiya. (Aileen Taliping)