Malacañang distansya sa isyu ng Sabah

Dumistansiya ang Malacanang sa isyu ng panalo ng Sultanate of Sulu sa sa arbitral ruling na isinampa sa French court kaugnay ng claim sa Sabah sa Malaysia.

Sinabi ni Press Secretaty Trixie Cruz-Angeles na ang panalo sa claim ng mga tagapagmana ng Sultan ng Sulu sa Saba issue ay sa kanilang pribadong kapasidad at walang kinalaman dito ang gobyerno kaya hindi ito maiuugnay sa isyu ng soberenya.

“The case is in the nature of a private claim by the heirs of the Sultan of Sulu with Malaysia. Therefore, it is not an issue of sovereignty or of territory at the moment,”ani Angeles.

Kailangan pa aniyang linawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag nito sa kanyang State of the Nation Address (SONA) na hindi niya papayagang maagawan ang gobyerno ng kahit katiting na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.

idinagdag pa ng kalihim na hintayin na lamang ang anunsiyo hinggil dito sa mga darating na araw. (Aileen Taliping)