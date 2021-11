Malacañang `di nasindak sa Marcos Jr-Sara tandem

Hindi nakitaan ng pangamba ang Malacañang sa pagsasanib-puwersa umano ng ilang grupo para sa tandem nina dating senador Ferdinand Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa 2022 elections.

Sa kanyang press briefing kahapon, inihayag ni acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Karlo Nograles na maaari namang magsanib-puwersa ang mga partido political basta’t ito’y alinsunod sa mga itinatakda ng batas kaugnay sa halalan.

Ito ang reaksiyon ni Nograles sa ulat na nagsanib-puwersa ang mga anak ng kasalukuyan at dating pangulo ng bansa para sa isang alyansa sa 2022 elections.

“That’s a political exercise. Parties are free to do what they think they should do,” ayon kay Nograles.

Samantala, binatikos ni House Deputy Minority Leader at Bayan Muna party-list Rep. Carlos Isagani Zarate ang alyansa na binuo para sa Marcos Jr-Sara tandem.

“Habang inilubog tayo sa utang ng kanyang ama ay hindi naman binayaran ni Marcos Jr. ang kanyang mga buwis at nahatulan na siya ng mga korte dito. Ibig sabihin ay `di na s’ya pwedeng tumakbo sa naumang posisyon sa bansa, maski barangay kagawad. Kaya muli nananawagan kami sa Comelec na kanselahin na ang COC at idiskwalipika na si Bongbong Marcos,” sabi pa ni Zarate. (Prince Golez/Billy Begas)