Malacañang dedma sa mga kritiko ng balik-ROTC

Hindi pinansin ng Malacañang ang pagtutol ng grupo ng kabataan na ibalik ang Reserve Officers Training Course (ROTC) para sa mga estudyante sa grade 11 at 12.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na baka iisang grupo lang ang nag-iingay sa isyu dahil libo-libo ang estud­yante sa buong bansa.

Malinaw aniya ang kagustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ang ROTC dahil sa disiplina at para maituro sa mga kabataan ang pagiging makabayan.

“Saan ba galing yan, baka naman isang grupo lang yan eh there are thousands of students all over the country. The Pre­sident wants ROTC revived because of the discipline, the ideals of being a nationalist,” ani Panelo.

Kailangan aniyang umaksiyon ang Kongreso para amyendahan ang batas matapos alisin ang ROTC training sa kolehiyo.