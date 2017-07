Malabong free tuition policy

By Boyet Jadulco

Hiniling ng isang senador sa Commission on Higher Education (CHED) na klaruhin ang kanilang rules and regulations tungkol sa free tuition policy sa state colleges and universities (SUCs) ngayong school year.

Ayon kay Sen. Nancy Binay, malabo ang joint memorandum circular na inilabas ng CHED at Department of Budget and Management (DBM) noong Abril, kung saan hindi lubusang naipaliwanag kung full o partial lamang ang libre sa matrikula ng mga SUCs.

“Malabo po ang polisiya ng CHED regarding free tuition in SUCs. Panawagan po natin na agaran nilang klaruhin ito, lalo na at tapos na ang enrollment period para sa maraming SUCs,” ani Binay.

Kamakailan nagdesisyon ang University of the Philippines (UP) Diliman na huwag munang mangolekta ng tuition fees hanggang hindi pa nililinaw ng gobyerno ang programa sa free education.

“Sa taas po ng tuition sa UPD ngayon, hindi po klaro kung masasagot ba ng buo ng free tuition policy ang P1500 per unit cost, considering na nasa around 16,000 ang undergraduates nito,” wika ng senadora.